Через 6 днів: пожежу на складі OZON у Підмосков'ї повністю загасили (відео)

Вогонь вирував на складі одного з найбільших маркетплейсів на площі 50 тисяч квадратних метрів. У локалізації пожежі рятувальникам допомагали два вертольоти, які скинули на палаючий склад понад 40 тонн води.

Пожежу на складі OZON в Істринському районі Підмосков'я повністю ліквідовано. Таку інформацію надали до Держуправління МНС, повідомляє агентство "РИА Новости".

Локалізація спалаху проходила 6 днів. За цей час вогонь знищив 50 тисяч кв. метрів площі. Внаслідок масштабної пожежі постраждали 14 осіб — переважно постраждалі отримали опіки кінцівок та дихальних шляхів різного ступеня тяжкості. Один із постраждалих загинув.

Хронологія подій

Пожежа на підмосковному складі відомого російського маркетплейсу Ozon почалася вдень, 3 серпня. У російських ЗМІ з'явилися перші версії про те, що причиною займання може бути підпал. Проте пізніше правоохоронці заговорили про те, що як основні версії великої пожежі розглядають підпал, несправність електрообладнання та зварювальні роботи в підсобному приміщенні будівлі.

Через деякий час вогонь охопив площу близько 35 тисяч кв. метрів. Через високу температуру конструкції будівлі поплавилися, а дах будівлі обвалився. Гасіння вогню було важким через велике задимлення, тому на допомогу рятувальникам, які виїхали на місце події, вилетіли два вертольоти. У гасінні пожежі задіяли два вертольоти Ка-32, які скинули на палаючий склад понад 40 тонн води.

Ще до прибуття пожежників та рятувальників понад тисячу співробітників складу самі евакуювалися з його приміщень. Деякі очевидці розповіли, що деяким дивом вдалося врятуватися, оскільки в окремих приміщеннях, наприклад, у їдальні, не було пожежної сигналізації. При цьому працівники складу стверджували, що вогонь поширювався дуже швидко.

"Я в цей момент у їдальні знаходився. Там не було сигналізації. Я навіть не в курсі. Виходжу на вулицю на перекур, дивлюся, що всі біжать. Повертаюся, а там уже дим пішов зверху з даху. Дуже швидко все почалося", — розповів очевидець Андрій.

Через великі масштаби спалаху ліквідувати пожежу вдалося лише сьогодні.

"Повна ліквідація пожежі в Істрі 18:00", — йдеться у повідомленні МНС.

Нагадаємо, що матеріальні збитки від пожежі на складі OZON оцінили в 10 млрд руб. Президент Всеросійського союзу страховиків Ігор Юргенс уточнив, що будівля складу застрахована на 6 млрд руб., а її вміст — на 11 млрд руб.