В оккупированной Горловке горит химзавод "Стирол" (видео)

В местных пабликах появились видео с масштабным пожаром на территории концерна, принадлежащего Дмитрию Фирташу. По словам жителей, на заводе предприятия горит рубероид, оккупационные власти заявляют, что опасности для населения нет.

В оккупированной Горловке Донецкой области горит химический завод "Стирол", производящий минеральные удобрения. Об этом пишет пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на так называемого "мэра города" Ивана Приходько.

Сам боевик у себя в Telegram-канале также сообщил о масштабном пожаре на территории концерна. При этом Приходько написал, что возгорание якобы началось после обстрела завода. По его словам, во время "обстрела" никто не пострадал.

В местных пабликах пишут, что пожар начался в 17:15, здесь же публикуется видео с возгоранием. На кадрах зафиксированы черные клубы дыма над промзоной.

Также жители пишут, что на заводе горит рубероид. Оккупационные власти уверяют, что опасности для населения нет.

На место происшествия прибыли местные пожарные бригады.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В оккупированном городе находятся угледобывающие предприятия и украинский химический концерн "Стирол". До мая 2014 года завод, принадлежавший Дмитрию Фирташу, производил аммиак, карбамид, селитры и карбамидо-аммиачную смесь.

В сентябре прошлого года стало известно, что оккупационные власти города демонтируют и режут на металлолом часть цехов "Стирола". Таким образом, боевики хотели найти деньги на выплату заработных плат и задолженностей работникам предприятия, который в так называемом "ДНР" получил статус "государственного".

Напомним, российское военное командование, отдав нелепый приказ своим солдатам, подставили их под удар собственной артиллерии. Журналист Роман Цимбалюк не уточнил место происшествия, но упомянул первую отдельную мотострелковую бригаду (воинская часть № 08801), командование которой отдало приказ захватить перекресток в неком населенном пункте, где не было подразделений ВСУ.

Ранее Фокус писал о том, что оккупанты в ходе наступления продвинулись в районе Горловки и Зайцево. Бои с российскими войсками, как информирует Генштаб, продолжаются возле Кодемы и Песок.