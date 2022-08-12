В окупованій Горлівці горить хімзавод "Стирол" (відео)

У місцевих пабліках з'явилися відео з масштабною пожежею на території концерну, що належить Дмитру Фірташу. За словами мешканців, на заводі підприємства горить руберойд, окупаційна влада заявляє, що небезпеки для населення немає.

В окупованій Горлівці Донецької області горить хімічний завод "Стирол", який виготовляє мінеральні добрива. Про це пише пропагандистська агенція "РІА Новини" з посиланням на так званого "мера міста" Івана Приходька.

Сам бойовик у себе в Telegram-каналі також повідомив про масштабну пожежу на території концерну. При цьому Приходько написав, що спалах нібито почався після обстрілу заводу. За його словами, під час "обстрілу" ніхто не постраждав.

У місцевих пабліках пишуть, що пожежа почалася о 17:15, тут же публікується відео із загорянням. На кадрах зафіксовано чорні хмари диму над промзоною.

Також мешканці пишуть, що на заводі горить руберойд. Окупаційна влада запевняє, що небезпеки для населення немає.

На місце події прибули місцеві пожежні бригади.

Горлівка розташована за 50 кілометрів на північ від Донецька. В окупованому місті розташовані вугледобувні підприємства й український хімічний концерн "Стирол". До травня 2014 року завод, який належав Дмитру Фірташу, виробляв аміак, карбамід, селітри та карбамідо-аміачну суміш.

У вересні минулого року стало відомо, що окупаційна влада міста демонтує та ріже на металобрухт частину цехів "Стиролу". Так бойовики хотіли знайти гроші на виплату заробітних плат і заборгованостей працівникам підприємства, яке в так званому "ДНР" набуло статусу "державного".

Нагадаємо, російське військове командування, віддавши безглуздий наказ своїм солдатам, підставило їх під удар власної артилерії. Журналіст Роман Цимбалюк не уточнив місце події, але згадав першу окрему мотострілецьку бригаду (військова частина № 08801), командування якої наказало захопити перехрестя в якомусь населеному пункті, де не було підрозділів ЗСУ.

Раніше Фокус писав про те, що окупанти під час наступу просунулися в районі Горлівки та Зайцевого. Бої з російськими військами, як інформує Генштаб, тривають біля Кодеми та Пісок.