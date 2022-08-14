Трагедія у церкві: в Єгипті через пожежу загинули понад 40 людей, здебільшого діти (відео)

У приміщенні церкви була дитяча кімната. Люди кидалися у вогонь щоб врятувати дітей, але через жар та отруйний дим деяким не вдалося вийти з палаючої будівлі.

У єгипетському місті Гіза 14 серпня в коптській церкві Абу Сіфін почалася масштабна пожежа, яка забрала життя 41 людини. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела, більшість загиблих були дітьми.

Страшна трагедія сталася близько 9:00 під час ранкового недільного богослужіння, де зібралося близько 1000 осіб. За попередніми даними єгипетських офіційних осіб, спалах стався внаслідок замикання електропроводки кондиціонера.

Вогонь і дим поширилися приміщенням, перекривши вихід із церкви, що призвело до паніки і тисняви. Крім того, втекти від вогню було важко ще тому, що люди перебували на третьому та четвертому поверхах церкви, а пожежа почалася, за словами очевидців, на другому поверсі. Опинившись у пастці, люди намагалися спускатися сходами, але в паніці падали один на одного.

"Люди збиралися на третьому та четвертому поверхах, і ми побачили, що з другого поверху йде дим. Люди кинулися спускатися сходами і почали падати один на одного. Потім ми почули вибух і побачили іскри та вогонь, що вилітають з вікна", — розповів віруючий Ясір Мунір, якому вдалося врятуватись.

[ + – ] Люди спостерігають за місцем пожежі у церкві Абу-Сіфін у Гізі

Крім того, в церкві була дитяча кімната і кілька людей кинулися в палаючу будівлю, щоб врятувати тих, хто опинився в пастці, але не змогли повернутися — невдовзі їх завалило жаром та їдким димом.

"Всі виносили дітей із будівлі, але вогонь ставав дедалі сильнішим, а увійти можна було лише один раз, інакше можна було задихнутися", — розповів інший свідок трагедії Ахмед Реда Байумі.

З нагоди трагедії в Гізі президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі висловив співчуття сім'ям, що втратили своїх близьких у вогні.

"Я висловлюю щирі співчуття сім'ям безневинних жертв, які померли, щоб бути зі своїм Господом в одній з його обителів", — написав він у Twitter.

[ + – ] пожежники виїхали на місце події

Прем'єр-міністр та інші високопосадовці прибули для огляду місця пожежі після того, як генеральний прокурор Хамада ель-Саві наказав провести розслідування. Влада країни заявила, що сім'ї загиблих отримають як компенсацію 100 000 єгипетських фунтів (5 220 доларів США).

Раніше повідомлялося, що 14 серпня в торговому центрі "Сурмалу" в Єревані пролунав вибух, після якого почалася пожежа. За даними МНС Вірменії, внаслідок вибуху одна людина загинула, ще щонайменше двадцять отримали поранення.