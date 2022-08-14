Трагедия в церкви: в Египте из-за пожара погибли более 40 человек, в основном — дети (видео)

В помещении церкви находилась детская комната. Люди бросались в огонь чтобы спасти детей, но из-за жара и ядовитого дыма некоторым не удалось выйти из горящего здания.

В египетском городе Гиза 14 августа в коптской церкви Абу Сифин начался масштабный пожар, унесший жизни 41 человека. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, большинство погибших были дети.

Страшная трагедия произошла в районе 9:00 во время утреннего воскресного богослужения, где собралось около 1000 человек. По предварительным данным египетских официальных лиц, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки кондиционера.

Огонь и дым распространились по помещению, перекрыв выход из церкви, что привело к панике и давке. Кроме того, убежать от огня было затруднительно еще потому, что люди находились на третьем и четвертом этажах церкви, а пожар начался, по словам очевидцев, на втором этаже Оказавшись в ловушке, люди пытались спускаться по лестнице, но в панике падали друг на друга.

"Люди собирались на третьем и четвертом этажах, и мы увидели, что со второго этажа идет дым. Люди бросились спускаться по лестнице и начали падать друг на друга. Затем мы услышали взрыв и увидели искры и огонь, вылетающие из окна", — рассказал верующий Ясир Мунир, которому удалось спастись.

[ + – ] Люди наблюдают за местом пожара в церкви Абу-Сифин в Гизе

Кроме того в церкви была детская комната и несколько человек бросились в горящее здание, чтобы спасти тех, кто оказался в ловушке, но не смогли вернуться — вскоре их завалило жаром и дымом.

"Все выносили детей из здания, но огонь становился все сильнее, а войти можно было только один раз, иначе можно было задохнуться", — рассказал другой свидетель трагедии Ахмед Реда Байуми.

По случаю трагедии в Гизе президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразил соболезнование семьям потерявших в огне своих близких.

"Я выражаю искренние соболезнования семьям невинных жертв, которые скончались, чтобы быть со своим Господом в одном из его обителей", — написал он в Twitter.

[ + – ] пожарные выехали на место происшествия

Премьер-министр и другие высокопоставленные чиновники прибыли для осмотра места пожара после того, как генеральный прокурор Хамада эль-Сави приказал провести расследование. Власти страны заявили, что семьи погибших получат в качестве компенсации 100 000 египетских фунтов (5 220 долларов США).

Ранее сообщалось, что 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, после которого начался пожар. По данным МЧС Армении, в результате взрыва один человек погиб, еще как минимум двадцать получили ранения.