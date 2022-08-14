В торговом центре в Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие (видео)

Взрыв прогремел в ТЦ "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже товаров и продуктов. На месте работают спасатели. По информации СМИ, здесь горит склад пиротехники.

Сегодня, 14 августа, в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, после которого начался пожар. Об этом пишет информагентство "Sputnik Армения" со ссылкой на МЧС Армении.

Причины взрыва пока не называют.

Как уточняют журналисты, на место происшествия выехали десять расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, дежурный психолог.

Как сообщает МЧС Армении, в результате взрыва один человек погиб, еще как минимум двадцать ранены. Также стало известно, что под завалами остаются люди, в настоящее время ведутся спасательные работы.

В местных паблики написали, что на месте происшествия горят фейерверки. СМИ также сообщают, что в "Сурмалу" горит склад пиротехники.

По данным агентства "Новости Армения", есть угроза второго взрыва.

"Сильное задымление на большой территории, жители близлежащих домов держат окна закрытыми из-за густого дыма", – уточняют журналисты.

Напомним, 3 августа в российском городе Истра в Подмосковье загорелся крупный склад известного маркетплейса Ozon. С территории склада эвакуировалось около тысячи сотрудников интернет-магазина, большая часть людей выбралась своими силами еще до прибытия спасателей.

Материальный ущерб от пожара на складе OZON оценили в 10 млрд руб. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс при этом уточнил, что здание склада застраховано на 6 млрд руб., а содержимое — на 11 млрд руб.