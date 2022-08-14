У торговому центрі в Єревані пролунав вибух, є постраждалі (відео)

Вибух пролунав у ТЦ "Сурмалу", що спеціалізується на оптовому продажу товарів та продуктів. На місці працюють рятувальники. За інформацією ЗМІ, тут палає склад піротехніки.

Сьогодні, 14 серпня, у торговому центрі "Сурмалу" в Єревані пролунав вибух, після якого почалася пожежа. Про це пише інформагентство "Sputnik Вірменія" з посиланням на МНС Вірменії.

Причини вибуху поки що не називають.

Як уточнюють журналісти, на місце події виїхало десять розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями, черговий психолог.

Як повідомляє МНС Вірменії, внаслідок вибуху одна людина загинула, ще як мінімум двадцять поранено. Також стало відомо, що під завалами залишаються люди, наразі ведуться рятувальні роботи.

У місцевих пабликах написали, що на місці події горять феєрверки. ЗМІ також повідомляють, що у "Сурмалу" горить склад піротехніки.

За даними агентства "Новини Вірменія", є загроза другого вибуху.

"Сильне задимлення на великій території, мешканці довколишніх будинків тримають вікна закритими через густий дим", — уточнюють журналісти.

Нагадаємо, 3 серпня в російському місті Істра в Підмосков'ї спалахнув великий склад відомого маркетплейсу Ozon. З території складу евакуювалося близько тисячі співробітників інтернет-магазину, більшість людей вибралася самотужки ще до прибуття рятувальників.

Матеріальні збитки від пожежі на складі OZON оцінили в 10 млрд руб. Президент Всеросійського союзу страховиків Ігор Юргенс уточнив, що будівля складу застрахована на 6 млрд руб., а вміст — на 11 млрд руб.