Лісові пожежі в Іспанії: вогонь перекинувся на потяг, постраждали близько 20 людей (фото)

З Валенсії до Сарагосу їхало 48 людей. Коли потяг почав горіти, пасажири в паніці розбивали вікна, намагаючись вибратися з вогняної пастки.

Лісова пожежа в Іспанії поширилася на потяг, який рухався маршрутом "Валенсія — Сарагоса". Внаслідок цього постраждали до 20 осіб, пише газета The Guardian.

Троє людей зазнали серйозних опіків, двох перевезли у лікарню на гелікоптері. Інших постраждалих, зокрема 10-річну дівчинку, доставили до найближчих лікарень. У потязі їхали 48 людей.

[ + – ] Пожежі в Іспанії цього року знищили майже 250 тисяч гектарів угідь

Машиніст намагався здати заднім ходом. Пасажири боялися опинитися у вогняній пастці — вони в паніці розбивали вікна і намагалися вибратися з поїзда.

"Щойно вони побачили, що оточені вогнем, вони повернулися в потяг, деякі з них отримали опіки", — прокоментував представник іспанської залізничної компанії Renfe.

Пожежі в Іспанії — в країні горять лісові угіддя

Пожежі цього року знищили у королівстві майже 250 тисяч гектарів угідь, у провінції Аліканте вогонь не вдається взяти під контроль, повідомив канал Euronews.

[ + – ] Військові допомагали гасити осередки спалахів

Військові допомагали гасити осередки спалахів. Вогонь біля Валь-де-Ебо знищив 3,5 тисячі гектарів лісу, із небезпечних місць евакуювали 1200 людей. Понад 1,5 тисячі людей залишили будинки в районі муніципалітету Аньйон-де-Монкайо в Сарагосі.

У Валенсії та її околицях теж вирують сильні лісові пожежі, внаслідок яких знищено десятки тисяч акрів лісу.

Фокус раніше писав, що за кілька місяців цього року в Іспанії було майже 400 лісових пожеж. Вогонь знищив 271 тисячу гектарів землі.

Нагадаємо, що Європейська інформаційна система раніше попереджала про можливий рекордний сезон лісових пожеж. За рік пожежі знищили близько 660 тисяч гектарів території європейських країн.

Вранці 4 серпня у західному районі Берліна спалахнула пожежа через вибух на поліцейському складі боєприпасів. Горіло близько 15 тисяч квадратних метрів лісу.