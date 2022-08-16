В Іспанії через масштабні пожежі спалено понад 10 тисяч гектарів землі: вогонь поширюється (відео)

Сильні вітри ускладнюють процес гасіння лісових пожеж на південному сході країни, які продовжуються вже четвертий день.

Пожежні в Іспанії продовжують боротися з вогнем, який поширюється лісами автономного співтовариства Валенсія, про що пише Cadena SER.

Повідомляється, що в цьому районі вогонь знищив уже понад 10 тисяч гектарів. Зазначимо, що пожежа розпочалася ще в суботу, 13 серпня, коли блискавка підпалила ліс у районі Валь-де-Ебо в провінції Аліканте.

Офіційні особи повідомили, що наразі пожежники борються з іншими осередками загоряння у регіоні Арагон, а також на півночі від міста Валенсія.

Наразі до гасіння пожеж залучили 22 авіаційні засоби.

"Ми дуже стурбовані, вогонь продовжує поширюватися, особливо на сході", — розповіла міністриня юстиції автономної громади Валенсія Габріела Браво.

Проте вранці вдалося загасити пожежу в муніципалітеті Усерас, але для цього довелося задіяти військовий підрозділ із надзвичайних ситуацій.

Згідно з даними від Європейської інформаційної системи лісових пожеж, за кілька місяців 2022 року в Іспанії сталася 391 лісова пожежа. Вогонь знищив загалом 271 020 гектарів землі. Це втричі більше, ніж спалили землі в Іспанії за весь 2021 рік.

[ + – ] Пожежі у Валенсії, Іспанія

[ + – ] Пожежі у Валенсії, Іспанія

Нагадаємо, що в Іспанії довелося евакуювати тисячі людей через лісові пожежі. Рятувальники здійснили евакуацію 1 000 місцевих жителів. Також у місцевій поліції повідомили, що з провінції потім вивезли мешканців ще 70 будинків.

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