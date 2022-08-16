Небезпечна подорож: 600 мертвих пінгвінів винесло на берег Бразилії після циклону (фото, відео)

На несамовитих кадрах сотні мертвих пінгвінів лежать у ряд на пляжі. Загинути вони могли від ударів сильних хвиль під час сезонної міграції з Аргентини, Чилі та Фолклендських островів.

На бразильський штат Санта-Катарина, що на півдні Бразилії, минулого тижня звалився субтропічний циклон, через що безліч тварин, зокрема черепах та птахів, змило з місць свого звичного проживання. Про це повідомляє Metro.

Атлантичні води викинули на берег близько 622 особин пінгвінів, причому 596 із них загинули.

Волонтери із зоозахисних організацій кажуть, що не знають точної причини загибелі тварин. Однак деякі з них мали ознаки розкладання, що, можливо, вказує на те, що вони могли загинути ще до того, як опинилися на березі.

Вони могли загинути від ударів сильних хвиль, спричинених циклоном.

Магелланові пінгвіни щорічно з червня по жовтень мігрують до Санта-Катарини з Фолклендських островів, з Аргентини та Чилі.

[ + – ] Загиблі пінгвіни

Цей вид пінгвінів надає перевагу вигодовуванню дитинчат у теплих водах південного бразильського узбережжя.

[ + – ] Пінгвіни, які загинули під час сезонної міграції

Як правило, ця подорож наповнена небезпеками, і багато, особливо молоді особини, гинуть на цьому шляху, а ті, яким все ж таки вдається дістатися до бажаного берега Санта-Катарини, найчастіше виявляються виснаженими та зневодненими. Через те, що розігрався циклон, багато з них були приречені.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканець Нью-Йорка поодинці здолав тигрову акулу на пляжі. Однак кадри, викладені в мережу, викликали нарікання зоозахисників, які були проти жорстокого поводження з видом, який охороняється.

Нагадаємо, що в Туреччині п'яного лісового ведмедя відвезли до ветлікарні. У тварини були симптоми отруєння рододендровим медом, схожими галюциногенними властивостями також має гімалайський та каштановий мед.