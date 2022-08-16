Были обречены: 600 мертвых пингвинов вынесло на побережье Бразилии после циклона (фото, видео)

На душераздирающих кадрах сотни мертвых пингвинов лежат в ряд на пляже. Погибнуть они могли от ударов сильных волн во время сезонной миграции из Аргентины, Чили и Фолклендских островов.

На бразильский штат Санта-Катарина, что на юге Бразилии, на минувшей неделе обрушился субтропический циклон, из-за чего множество животных, в том числе черепах и птиц, были смыты с мест своего привычного обитания. Об этом сообщает Metro.

Атлантические воды выбросили на берег около 622 особей пингвинов, причем 596 из них погибли.

Волонтеры из зоозащитных организаций говорят, что не знают точной причины гибели животных. Однако у некоторых из них были признаки разложения, что, возможно, это указывает на то, что они могли погибнуть еще до того, как оказались на берегу.

Они могли погибнуть от ударов сильных волн, вызванных циклоном.

Магеллановые пингвины ежегодно с июня по октябрь мигрируют в Санта-Катарину с Фолклендских островов, из Аргентины и Чили.

[ + – ] Погибшие пингвины.

Это вид пингвинов предпочитает выкармливать детенышей в теплых водах южного бразильского побережья.

[ + – ] Пингвины, погибшие во время сезонной миграции.

Как правило, это путешествие чревато опасностями, и многие, в особенности молодые особи, гибнут на этом пути, а те, которым все же удается добраться до желанного берега Санта-Катарины, чаще всего оказываются истощенными и обезвоженными. В силу того, что разыгрался циклон многие из них были обречены.

Ранее Фокус сообщал, что житель Нью-Йорка в одиночку одолел тигровую акулу на пляже. Однако кадры, выложенные в сеть, вызвали нарекания зоозащитников, которые были против жестокого обращения с охраняемым видом.

Напомним, что в Турции пьяного лесного медведя отвезли в ветлечебницу. У животного были симптомы отравления рододендроновым медом, схожими галлюциногенными свойствами также обладает гималайский и каштановый мед.