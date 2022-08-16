В Испании из-за масштабных пожаров сожжено более 10 тысяч гектаров земли: огонь распространяется (видео)

Сильные ветры усложняют процесс тушения лесных пожаров на юго-востоке страны, которые продолжаются уже четвертый день.

Пожарные в Испании продолжают бороться с огнем, который распространяется по лесам автономного сообщества Валенсия, о чем пишет Cadena SER.

Сообщается, что в этом районе огонь уничтожил уже более 10 тысяч гектаров. Отметим, что пожар начался еще в субботу, 13 августа, когда молния подожгла лес в районе Валь-де-Эбо в провинции Аликанте.

Официальные лица сообщили, что сейчас пожарники борются с другими очагами возгорания в регионе Арагон, а также на севере от города Валенсия.

На данный момент к тушению пожаров привлекли 22 авиационных средства.

"Мы очень обеспокоены, огонь продолжает распространяться, особенно на востоке", — рассказала министр юстиции автономного сообщества Валенсия Габриэла Браво.

Однако утром удалось потушить пожар в муниципалитете Усерас, но для этого пришлось задействовать военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным от Европейской информационной системы по лесным пожарам, за несколько месяцев 2022 года в Испании произошел 391 лесной пожар. Огонь уничтожил в общей сложности 271 020 гектаров земли. Это в три раза больше, чем было сожжено земли в Испании за весь 2021 год.

[ + – ] Пожары в Валенсии, Испания

[ + – ] Пожары в Валенсии, Испания

Напомним, что в Испании пришлось эвакуировать тысячи людей из-за лесных пожаров. Спасатели провели эвакуацию 1000 местных жителей. Также в местной полиции сообщили, что из провинции затем вывезли жителей еще 70 домов.

Также Фокус писал, что 600 мертвых пингвинов вынесло на побережье Бразилии после циклона. У некоторых из них были признаки разложения. Это, как предполагается, указывает на то, что они могли погибнуть еще до того, как оказались на берегу.