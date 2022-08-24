В Москве горел склад площадью 1,5 тысяч кв. метров: есть жертвы (фото)

В трехэтажном помещении частично рухнула кровля. В экстренных службах говорят, что возгорание могло произойти из-за жары — энергосеть работала в аварийном режиме.

Днем 24 августа на северо-востоке Москвы загорелся склад площадью 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь разгорелся в 3-этажном складском здании, пожарные спасли 3 человек, их передали медикам для оказания помощи. В результате происшествия 1 человек погиб. Позднее в МЧС уточнили, что в 18:33 огонь ликвидировали.

Прокуратура Москвы отметила, что в результате возгорания погиб 1 человек, госпитализированы мужчина и женщина. Правоохранители возбудили уголовное дело.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в прокуратуре Москвы", — отметили в ведомстве.

"РИА Новости" пишет о частичном обрушении кровли в результате пожара на складе. Собеседники в экстренных службах сказали ТАСС, что пожар на складе в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы мог произойти из-за аварийного режима работы энергосети в условиях жары.

[ + – ] Из-за пожара частично обрушилась кровля на складе

Напомним, что российские военные оправдывали жарой взрывы в районе села Тимоново Белгородской области — там находятся вражеские боеприпасы.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области в Москве 22 августа стоял смог и сильно ощущался запах гари. Столицу РФ ждет рекордная за последние 125 лет жара, температура поднимется более +30 градусов.

В начале августа в российском городе Истра горел крупный склад маркетплейса Ozon. Возможными причинами возгорания называли поджог и неисправность оборудования.