Местные власти сообщили, что якобы в результате жаркой погоды сработал "эффект линзы". После инцидента часть населения пришлось эвакуировать.

В России опять "бавовна". И, как обычно, — в Белгородской области. На этот раз в селе Тимоново горели боеприпасы, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своем канале в Telegram заявил, что якобы боеприпасы загорелись из-за жаркой погоды.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Ситуацию держу на личном контроле, на месте работают оперативные службы", — написал Гладков.

[ + – ] В Белгородской области опять неспокойно

Напомним, что 22 августа местные жители Белгородской области сообщали об очередных мощных взрывах в поселке Майский. Населенный пункт находится в 24 км от пункта пропуска "Нехотеевка" (граница с Украиной).

Ранее агентство Reuters написало, что недавние взрывы в глубоком тылу, на оккупированное территории Крыма, оказали сильный психологический эффект на Владимира Путина.

Также мы сообщали, что в Новой Каховке прозвучали взрывы на базе оккупантов. В результате инцидента начался сильный пожар.