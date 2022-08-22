Не прошло и недели: в Белгородской области слышны новые взрывы (видео)

РосСМИ пишут о мощном взрыве рядом с поселком Майский. В российском регионе до 7 сентября введен "желтый" уровень террористической опасности.

Сегодня, 22 августа, местные жители Белгородской области сообщают об очередных мощных взрывах в поселке Майский. Об этом пишет местный Telegram-канал "Жесть Белгород".

В региональном паблике появилось несколько видео, где отчетливо слышны взрывы.

Поселок находится в 24 км от пункта пропуска "Нехотеевка" (граница с Украиной).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не комментировал взрывы. Однако сегодня он сообщил, что в российской регионе до 7 сентября действует "желтый" уровень террористической опасности.

"Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", – в частности, написал российский политик.

Перед тем, как появилась информация о взрывах в Майском, стало известно об очередном обстреле Харькова. Причем, как сообщают местные паблики, ракеты вылетели как раз с территории Белгородской области.

"Харьков под обстрелом ТРК/ЗРК С-300 из Белгородской области РФ", – написал Telegram-канал "Харьков Life".

Напомним, вечером 18 августа стало известно о пожаре на складе боеприпасов в районе села Тимонова Валуйского городского округа Белгородской области. Из-за этого руководство российского региона решило эвакуировать "на безопасное расстояние" жителей двух сел – собственно, Тимоно и Солоти.

Ранее агентство Reuters написало, что недавние взрывы в глубоком тылу, на оккупированное территории Крыма, оказали сильный психологический эффект на Владимира Путина.