Не минуло й тижня: в Бєлгородській області чути нові вибухи (відео)

РосЗМІ пишуть про потужний вибух поряд із селищем Майський. У російському регіоні до 7 вересня запроваджено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Сьогодні, 22 серпня, місцеві жителі Бєлгородської області повідомляють про чергові потужні вибухи в селищі Майський. Про це пише місцевий Telegram-канал "Жесть Белгород".

У регіональному пабліку з'явилося кілька відео, де виразно чути вибухи.

Селище знаходиться за 24 км від пункту пропуску "Неготеєвка" (кордон з Україною).

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поки ніяк не коментував вибухи. Однак сьогодні він повідомив, що в російському регіоні до 7 вересня діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

"Відповідний документ підписано. Також до 7 вересня продовжується постанова про заборону запуску петард, феєрверків та салютів", — зокрема, написав російський політик.

Перед тим, як з'явилася інформація про вибухи у Майському, стало відомо про черговий обстріл Харкова. Причому, як повідомляють місцеві пабліки, ракети вилетіли саме з території Бєлгородської області.

"Харків під обстрілом ТРК/ЗРК С-300 із Бєлгородської області РФ", — написав Telegram-канал "Харків Life".

Нагадаємо, увечері, 18 серпня, стало відомо про пожежу на складі боєприпасів у районі села Тімоново Валуйського міського округу Бєлгородської області. Через це керівництво російського регіону вирішило евакуювати "на безпечну відстань" мешканців двох сіл — власне Тімоно та Солоті.

Раніше агентство Reuters написало, що недавні вибухи в глибокому тилу, на окупованій території Криму, мали сильний психологічний ефект на Володимира Путіна.