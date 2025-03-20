"Такого не бачили роками": Стамбул охопили масові протести після арешту мера Імамоглу (відео)

Люди вийшли на вулиці після затримання головного суперника Реджепа Тайїпа Ердогана. Влада заборонила масово збиратись у місті, але очікуються мітинги по всій країні.

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Мера Стамбулу Екрема Імамоглу, якого вважали головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана на майбутніх президентських виборах, затримали. У Генпрокуратурі заявили про розслідування корупційних злочинів, а саме незаконних тендерів у муніципалітетах, випадків шахрайства та хабарництва. Після цього у Туреччині спалахнули протести, як передали 20 березня у BBC.

Протестувальники вийшли на вулиці та станції метро, мітингували й в університетських містечках. Натовпи скандували антиурядові гасла.

"Це вияв громадського гніву, якого не бачили роками", — підкреслили у виданні.

Повідомлялося про сутички у Стамбулі між протестувальниками та поліцією. На відео з місця подій видно, що правоохоронці застосовували перцевий балончик, щоб розігнати натовп поблизу університету.

Перед мерією попри мороз зібрались тисячі людей. Вони скандували: "Ердоган диктатор" і "Імамоглу, ти не один".

Фото з місця подій Фото: Getty Images

Попри заборону уряду на масові зібрання у Стамбулі, очікуються нові мітинги по всій Туреччині. Лідери опозиції, зокрема дружина затриманого мера, закликають народ "підняти голос".

Багато вулиць у Стамбулі були перекриті для руху. Також була скасована робота деяких ліній метро.

Протести у Туреччині: що сталось

Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за кілька днів до того, як він мав бути обраний кандидатом у президенти. У прокуратурі його назвали "підозрюваним лідером злочинної організації". Загалом поліція провела арешти сотні осіб, зокрема інших політиків, журналістів і бізнесменів. У місті запровадили обмеження на 4 дні.

У соцмережах почали висловлювати занепокоєння щодо переходу країни до автократії. Дехто закликав бойкотувати майбутні вибори, аргументуючи це тим, що про чесне й демократичне голосування вже не йдеться. Партія Імамоглу заявила про "державний переворот проти нашого наступного президента". Ердоган і його партія заперечили звинувачення у політичному тиску, наполягаючи на незалежності судової системи Туреччини.

Напередодні арешту Стамбульський університет анулював ступінь Імамоглу через ймовірні порушення. Це рішення, якщо воно залишиться чинним, не дозволить політику балотуватись, бо відповідно до конституції президент зобов’язаний мати повну вищу освіту. Сам опозиціонер назвав це "юридично безпідставним".

Президентські вибори у Туреччині мають відбутись у 2028 році. Ердоган балотуватись не зможе, бо вже обіймає посаду другий термін, а до того був прем’єр-міністром. Єдиний вихід для нього — змінювати конституцію або скликати дострокові вибори до закінчення терміну повноважень.

Фото президента Туреччини Фото: Presidency of the Republic of Türkiye

У Раді Європи заявили, що арешт мера Стамбулу "несе всі ознаки тиску на політичного діяча". На тлі такої політичної невизначеності турецька ліра ненадовго впала до історичного мінімуму відносно долара США.

Нагадаємо, у США арештували сенатора-республіканця Міннесоти Джастіна Ейхорна, який пропонував визнати нелюбов до президента Дональда Трампа психічним розладом. Його підозрюють у втягуванні неповнолітньої у проституцію.

У The Times повідомили, що КНДР посідає третє місце у світі за кількістю біткоїнів, поступаючись лише США та Великій Британії. Найбільша і найуспішніша північнокорейська кіберорганізація Lazarus отримала сумарно 13 580 біткоїнів після рекордної крадіжки в лютому 2025 року.