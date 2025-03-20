"Такого не видели годами": Стамбул охватили массовые протесты после ареста мэра Имамоглу (видео)
Люди вышли на улицы после задержания главного соперника Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти запретили массово собираться в городе, но ожидаются митинги по всей стране.
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считали главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах, задержали. В Генпрокуратуре заявили о расследовании коррупционных преступлений, а именно незаконных тендеров в муниципалитетах, случаев мошенничества и взяточничества. После этого в Турции вспыхнули протесты, как передали 20 марта в BBC.
Протестующие вышли на улицы и станции метро, митинговали и в университетских городках. Толпы скандировали антиправительственные лозунги.
"Это проявление общественного гнева, которого не видели годами", — подчеркнули в издании.
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Сообщалось о столкновениях в Стамбуле между протестующими и полицией. На видео с места событий видно, что правоохранители применяли перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу возле университета.
Перед мэрией несмотря на мороз собрались тысячи людей. Они скандировали: "Эрдоган диктатор" и "Имамоглу, ты не один".
Несмотря на запрет правительства на массовые собрания в Стамбуле, ожидаются новые митинги по всей Турции. Лидеры оппозиции, в том числе жена задержанного мэра, призывают народ "поднять голос".
Многие улицы в Стамбуле были перекрыты для движения. Также была отменена работа некоторых линий метро.
Протесты в Турции: что произошло
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали за несколько дней до того, как он должен был быть избран кандидатом в президенты. В прокуратуре его назвали "подозреваемым лидером преступной организации". В целом полиция провела аресты сотни человек, в том числе других политиков, журналистов и бизнесменов. В городе ввели ограничения на 4 дня.
В соцсетях начали выражать беспокойство относительно перехода страны к автократии. Некоторые призвали бойкотировать предстоящие выборы, аргументируя это тем, что о честном и демократическом голосовании речь уже не идет. Партия Имамоглу заявила о "государственном перевороте против нашего следующего президента". Эрдоган и его партия отрицают обвинения в политическом давлении, настаивая на независимости судебной системы Турции.
Накануне ареста Стамбульский университет аннулировал степень Имамоглу из-за вероятных нарушений. Это решение, если оно останется в силе, не позволит политику баллотироваться, потому что согласно конституции президент обязан иметь полное высшее образование. Сам оппозиционер назвал это "юридически безосновательным".
Президентские выборы в Турции должны состояться в 2028 году. Эрдоган баллотироваться не сможет, потому что уже занимает должность второй срок, а до этого был премьер-министром. Единственный выход для него — менять конституцию или созвать досрочные выборы до окончания срока полномочий.
В Совете Европы заявили, что арест мэра Стамбула "несет все признаки давления на политического деятеля". На фоне такой политической неопределенности турецкая лира ненадолго упала до исторического минимума по отношению к доллару США.
Напомним, в США арестовали сенатора-республиканца Миннесоты Джастина Эйхорна, который предлагал признать нелюбовь к президенту Дональду Трампу психическим расстройством. Его подозревают во втягивании несовершеннолетней в проституцию.
В The Times сообщили, что КНДР занимает третье место в мире по количеству биткоинов, уступая лишь США и Великобритании. Крупнейшая и самая успешная северокорейская киберорганизация Lazarus получила суммарно 13 580 биткоинов после рекордной кражи в феврале 2025 года.
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