Северная Корея выбилась в мировые лидеры по объемам биткоинов: как это случилось

Хакерская группа Lazarus "обеспечивает" благосостояние режима диктатора Ким Чен Ына. Деньги от кражи криптовалюты Пхеньян вкладывает в разработку оружия массового поражения.

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Северная Корея занимает третье место в мире по количеству биткоинов, уступая лишь США и Великобритании. Такой результат обусловлен деятельностью хакерской группы Lazarus, сообщила газета The Times со ссылкой на данные компании по мониторингу криптовалют Arkham Intelligence.

Крупнейшая и самая успешная киберорганизация Северной Кореи Lazarus получила суммарно 13 580 биткоинов на сумму около 1,15 млрд долларов после рекордной кражи в феврале 2025 года. Таким образом, КНДР превзошла показатель Сальвадора (6 089 биткоинов) и королевства Бутан (13 029 биткоинов).

По этому показателю КНДР отстает только от Великобритании с ее запасами биткоинов на 5 млрд долларов и США с не менее чем 16,5 млрд долларов. Обе страны приобрели свои активы путем изъятия средств, удерживаемых киберпреступниками.

Помимо биткоина, Lazarus имеет криптовалюты ETH, BNB, DAI и BUSD на сумму около 30 млн долларов.

Группа Lazarus, также известная под названием TraderTraitor, является одной из самых успешных преступных организаций в мире. Доходы от ее деятельности стали "спасательным кругом" для северокорейского диктатора Ким Чен Ына и источником средств для разработки оружия массового поражения, пишут журналисты.

ФБР подтвердило, что группа украла более 1,7 млрд долларов в криптовалюте Ethereum в ходе атаки на криптовалютную биржу Bybit в прошлом месяце. Украденная сумма превышает затраты, потраченные Северной Кореей на оборону в 2023 году.

Вероятно, хакеры провели ряд фишинговых атак на биржу по электронной почте. Затем они изменили экранные сообщения, отправляемые пользователям, чтобы создать впечатление, что они одобряют обычные транзакции.

"Фактически, они давали согласие на перевод огромных сумм через несколько анонимных счетов. Несмотря на апелляцию от Bybit, большая часть украденной криптовалюты переведена без возможности отслеживания в обычных валютах и другие криптономиналах, включая биткоин", — сказано в материале.

"Криптограбители" из КНДР совершили еще ряд впечатляющих ограблений, включая кражу из центрального банка Бангладеш. Обычным северокорейцам закрыт доступ к интернету, но члены Lazarus могут проводить сложные атаки под эгидой внешней разведки Пхеньяна.

Напомним, власти КНДР недавно публично расстреляли трех граждан перед жителями деревни за попытку сбежать из страны. Их тела после этого сожгли.

Ким Чен Ын спрятал подземные бункеры для пусковых установок и ракет под полем для гольфа на месте снесенного зимнего дворца. Данное место расположено к югу от Пхеньяна