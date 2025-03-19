Північна Корея вибилася у світові лідери за обсягами біткоїнів: як це сталося

Хакерська група Lazarus "забезпечує" добробут режиму диктатора Кім Чен Ина. Гроші від крадіжки криптовалюти Пхеньян вкладає в розробку зброї масового ураження.

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Північна Корея посідає третє місце у світі за кількістю біткоїнів, поступаючись лише США та Великій Британії. Такий результат зумовлений діяльністю хакерської групи Lazarus, повідомила газета The Times із посиланням на дані компанії з моніторингу криптовалют Arkham Intelligence.

Найбільша і найуспішніша кіберорганізація Північної Кореї Lazarus отримала сумарно 13 580 біткоїнів на суму близько 1,15 млрд доларів після рекордної крадіжки в лютому 2025 року. Таким чином, КНДР перевершила показник Сальвадору (6 089 біткоїнів) і королівства Бутан (13 029 біткоїнів).

За цим показником КНДР відстає тільки від Великої Британії з її запасами біткоїнів на 5 млрд доларів і США з щонайменше 16,5 млрд доларів. Обидві країни придбали свої активи шляхом вилучення коштів, утримуваних кіберзлочинцями.

Крім біткоїна, Lazarus має криптовалюти ETH, BNB, DAI і BUSD на суму близько 30 млн доларів.

Група Lazarus, також відома під назвою TraderTraitor, є однією з найуспішніших злочинних організацій у світі. Доходи від її діяльності стали "рятувальним кругом" для північнокорейського диктатора Кім Чен Ина і джерелом коштів для розробки зброї масового ураження, пишуть журналісти.

ФБР підтвердило, що група вкрала понад 1,7 млрд доларів у криптовалюті Ethereum під час атаки на криптовалютну біржу Bybit минулого місяця. Вкрадена сума перевищує витрати, витрачені Північною Кореєю на оборону у 2023 році.

Ймовірно, хакери провели низку фішингових атак на біржу електронною поштою. Потім вони змінили екранні повідомлення, що надсилаються користувачам, щоб створити враження, що вони схвалюють звичайні транзакції.

"Фактично, вони давали згоду на переказ величезних сум через кілька анонімних рахунків. Незважаючи на апеляцію від Bybit, більшу частину вкраденої криптовалюти переказано без можливості відстеження у звичайних валютах та інших криптономіналах, включно з біткоїном", — ідеться в матеріалі.

"Криптограбіжники" з КНДР здійснили ще низку вражаючих пограбувань, включно з крадіжкою з центрального банку Бангладеш. Звичайним північнокорейцям закритий доступ до інтернету, але члени Lazarus можуть проводити складні атаки під егідою зовнішньої розвідки Пхеньяна.

Нагадаємо, влада КНДР нещодавно публічно розстріляла трьох громадян перед жителями села за спробу втекти з країни. Їхні тіла після цього спалили.

Кім Чен Ин сховав підземні бункери для пускових установок і ракет під полем для гольфу на місці знесеного зимового палацу. Це місце розташоване на південь від Пхеньяна.