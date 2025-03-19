Минус кандидат в президенты: полиция задержала мэра Стамбула и еще 100 человек

На фоне задержания Экрема Имамоглу власти Турции ограничили доступ к соцсетям, включая Х и Youtube.

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В Стамбуле задержали мэра города Экрема Имамоглу, который занимает эту должность с 2019 года. Имамоглу считался главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состоятся в 2028 году. Об этом сообщает CNN Turk.

Перед задержанием Экрем Имамоглу опубликовал видео

О том, что власти Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула, сообщил его пресс-секретарь. Сам Имамоглу перед задержанием написал в соцсетях, что "волю народа нельзя заглушить с помощью запугивания или незаконных действий".

"Сотни полицейских были отправлены к дверям моего дома — дома 16-миллионного населения Стамбула", — написал Экрем.

В Генпрокуратуре Турции заявили, что проводят расследование коррупционных преступлений. В прокуратуре утверждают, что выявили незаконные тендеры в муниципалитетах, а также случаи мошенничества и взяточничества.

На фоне задержания мэра Стамбула власти Турции ограничили доступ к X, YouTube, Instagram and TikTok, о чем сообщает мониторинговый ресурс NetBlocks.

Кроме Экрема Имамоглу были задержаны еще сто человек. Задержание произошло за несколько дней до того, как главная оппозиционная Республиканская народная партия (НРП) Турции должна была провести предварительные выборы, на которых Имамоглу, как ожидалось, должен был быть выбран ее кандидатом в президенты.

Задержание мэра крупнейшего города Турции произошло после того, как Стамбульский университет во вторник заявил, что аннулировал диплом Имамоглу из-за нарушений, что нанесло удар по оппозиции.

Без университетского диплома Имамоглу из главной оппозиционной партии НРП не может баллотироваться на пост президента.

Имамоглу заявил, что решение университета незаконно и находится вне его юрисдикции, и что он начнет судебное разбирательство. "Решение Совета директоров Стамбульского университета незаконно. Приближаются дни, когда те, кто принял это решение, ответят перед историей и правосудием", — сообщил он.

Напомним, в конце февраля инсайдеры сообщили журналистам, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов отправить в Украину войска в качестве миротворческих сил после завершения войны с РФ. Турция, которая является членом Североатлантического альянса (НАТО), имеет в нем вторую по величине армию после США.