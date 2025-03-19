Мінус кандидат у президенти: поліція затримала мера Стамбула і ще 100 осіб

На тлі затримання Екрема Імамоглу влада Туреччини обмежила доступ до соцмереж, включно з Х і Youtube.

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У Стамбулі затримали мера міста Екрема Імамоглу, який обіймає цю посаду з 2019 року. Імамоглу вважали головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які мають відбутися 2028 року. Про це повідомляє CNN Turk.

Перед затриманням Екрем Імамоглу опублікував відео

Про те, що влада Туреччини затримала опозиційного мера Стамбула, повідомив його прессекретар. Сам Імамоглу перед затриманням написав у соцмережах, що "волю народу не можна заглушити за допомогою залякування або незаконних дій".

"Сотні поліцейських були відправлені до дверей мого будинку — будинку 16-мільйонного населення Стамбула", — написав Екрем.

У Генпрокуратурі Туреччини заявили, що проводять розслідування корупційних злочинів. У прокуратурі стверджують, що виявили незаконні тендери в муніципалітетах, а також випадки шахрайства та хабарництва.

На тлі затримання мера Стамбула влада Туреччини обмежила доступ до X, YouTube, Instagram and TikTok, про що повідомляє моніторинговий ресурс NetBlocks.

Крім Екрема Імамоглу, було затримано ще сто осіб. Затримання відбулося за кілька днів до того, як головна опозиційна Республіканська народна партія (НРП) Туреччини мала провести попередні вибори, на яких Імамоглу, як очікувалося, мав бути обраний її кандидатом у президенти.

Затримання мера найбільшого міста Туреччини відбулося після того, як Стамбульський університет у вівторок заявив, що анулював диплом Імамоглу через порушення, що завдало удару по опозиції.

Без університетського диплома Імамоглу з головної опозиційної партії НРП не може балотуватися на посаду президента.

Імамоглу заявив, що рішення університету незаконне і перебуває поза його юрисдикцією, і що він почне судовий розгляд. "Рішення Ради директорів Стамбульського університету незаконне. Наближаються дні, коли ті, хто ухвалив це рішення, дадуть відповідь перед історією і правосуддям", — повідомив він.

Нагадаємо, наприкінці лютого інсайдери повідомили журналістам, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий відправити в Україну війська як миротворчі сили після завершення війни з РФ. Туреччина, яка є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО), має в ньому другу за величиною армію після США.