Возле консульства РФ в Стамбуле прогремел взрыв: есть погибшие и раненые (видео)

Ко взрыву в турецком городе мог быть причастен террорист-смертник. Также есть информация о детонации сумки со взрывчаткой, передают СМИ.

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В турецком городе Стамбул произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и раненые. Инцидент случился на пешеходной улице, рядом с консульством РФ. О происшествии в своем Twitter сообщил губернатор Стамбула Али Арликая.

По словам турецкого чиновника, взрыв произошел около 16:20 по местному времени (15:20 по Киеву) на улице Истикляль.

"На место происшествия были направлены наши полицейские, медики, пожарные… Есть жертвы и раненые. Информация о происшествии будет доведена до сведения общественности", — написал Арликая.

По предварительным данным, которые оказались в распоряжении издания CNN Turk, ранения получили 11 человек. Журналисты также сообщили, что на данный момент известно о по меньшей мере одном погибшем.

"По полученной нами информации, речь идет о теракте, большая вероятность, что это даже мог быть смертник, также говорят о сумке, начиненной взрывчаткой", — сообщают СМИ.

Отметим, что пешеходная улица Истикляль, где произошел взрыв, находится в примерно 500 метрах от консульства РФ в Стамбуле.

[ + – ] Расстояние от консульства РФ до улицы Истикляль

В период с 2015 по 2017 год Турция пострадала от серии смертоносных взрывов, совершенных группировкой "Исламское государство" и курдскими группировками, объявленными вне закона на территории государства.

Напомним, меньше месяца назад в турецком Стамбуле вспыхнул масштабный пожар в 24-этажном жилом доме. Тогда жертв удалось избежать, жильцов эвакуировали с места происшествия.

Отметим, что официальная Анкара, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно предлагала свое посредничество в процессе завершения полномасштабной войны РФ против Украины. Турецкий лидер недавно позитивно оценил отступление российских войск из Херсона, назвав этот шаг важным для окончания боевых действий.