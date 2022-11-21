По турецькому місту Каркомиш ударили ракетами з боку Сирії, є загиблі (фото)

У населеному пункті пролунало п'ять вибухів, влада Туреччини звинуватила в обстрілі членів Робітничої партії Курдистану та "Сил народної самооборони".

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Турецьке місто Каркамиш зазнало ракетних ударів з боку Сирії. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще шестеро поранені. Про це пише видання CNN Turk.

Повідомляється, що члени забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану та "Сил народної самооборони" випустили п'ять ракет із півночі Сирії. Деякі снаряди розірвалися у центрі Каркамиша.

Ракети потрапили у школу та вантажівку, пошкодження також отримали будинки та сади. Губернатор регіону Газіантеп Давут Гюль розповів, що двоє людей внаслідок ударів загинули, шестеро людей поранені, двох із них — важко.

Крім того, стало відомо, що кілька ракетних снарядів, випущених із Сирії, не долетіли до Туреччини, а влучили по сирійському місті Джарбалус.

За його словами, після ракетних ударів обстріляли позиції, де знаходилися курди. Турецькі військові використовували гаубиці та багатоствольні реактивні установки.

Удари Туреччини по Сирії

20 листопада Міноборони Туреччини відзвітували, що турецькі війська завдали ударів по базах курдів у Туреччині та Сирії. У відомстві заявили про початок "антитерористичної повітряної операції".

Анкара стверджує, що це відповідь на теракти, що сталися у Туреччині минулого тижня.

21 листопада президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.

"Як ми вже говорили, якщо хтось порушить нашу країну та наші землі, ми змусимо їх заплатити ціну. Річ у тому, що на нашому півдні є терористичні організації, які планують безліч терактів або чинять такі теракти і становлять загрозу", — сказав він.

Нагадаємо, 18 листопада в Туреччині заарештували 17 людей, яких підозрюють у причетності до теракту у Стамбулі 13 листопада. Турецька влада звинувачує у вибуху заборонену в країні Робітничу партію Курдистану та пов'язане з нею угруповання.

14 листопада Туреччина натякала, що до теракту в Стамбулі можуть бути причетні США. Передбачуваною терористкою виявилася громадянка Сирії Ахлам Альбашир.