По турецкому городу Каркамыш ударили ракетами со стороны Сирии, есть погибшие (фото)

В населенном пункте прозвучало пять взрывов, власти Турции обвинили в обстреле членов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны".

Related video

Турецкий город Каркамыш подвергся ракетным ударам со стороны Сирии. В результате чего погибли двое людей, еще шестеро были ранены. Об этом пишет издание CNN Turk.

Сообщается, что члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" выпустили пять ракет с севера Сирии. Некоторые снаряды разорвались в центре Каркамыша.

Ракеты попали в школу и грузовик, повреждения также получили дома и сады. Губернатор региона Газиантеп Давут Гюль рассказал, что двое людей в результате ударов погибли, шестеро людей ранены, двое из них — тяжело.

Кроме того, стало известно, что несколько ракетных снарядов, выпущенных из Сирии не долетели до Турции, а попали в сирийский город Джарбалус.

По его словам, после ракетных ударов были обстреляны позиции, где находились курды. Турецкие военные использовали гаубицы и многоствольные реактивные установки.

Удары Турции по Сирии

20 ноября Минобороны Турции отчиталось, что турецкие войска нанесли удары по базам курдов в Турции и Сирии. В ведомстве заявили о начале "антитеррористической воздушной операции".

Анкара утверждает, что это ответ на теракты, которые произошли в Турции на прошлой неделе.

21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части.

"Как мы уже говорили, если кто-то нарушит нашу страну и наши земли, мы заставим их заплатить цену. Дело в том, что на нашем юге есть террористические организации, которые планируют множество терактов или совершают такие теракты и представляют угрозу", — сказал он.

Напомним, 18 ноября в Турции арестовали 17 человек, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле 13 ноября. Турецкие власти обвиняют во взрыве запрещенную в стране "Рабочую партию Курдистана" и связанные с ней группировки.

14 ноября Турция намекала, что к теракту в Стамбуле могут быть причастны США. Предполагаемой террористкой оказалась гражданка Сирии Ахлам Альбашир.