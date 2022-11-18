В Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Турецкие власти обвиняют во взрыве запрещенную в стране "Рабочую партию Курдистана" и связанные с ней группировки. Главная подозреваемая — сирийка Ахлам Альбашир, ее допрашивали около 5 часов.

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Турецкий суд арестовал 17 человек которых подозревают в причастности к теракту на центральной улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu.

Всего по делу задержали 51 человека, арестованных обвинили в посягательстве на целостность государства, умышленных убийствах и покушениях на убийства.

Суд освободил 3 предварительно заключенных подозреваемых и постановил депортировать из Турции 29 человек, задержанных в связи с терактом.

Турецкие власти обвинили во взрыве запрещенную в стране "Рабочую партию Курдистана" (РПК) и связанные с ней курдские группировки. Группы курдских боевиков отрицали причастность к теракту.

Главную подозреваемую — сирийку по имени Ахлам Альбашир прокуроры допрашивали около 5 часов. По данным турецких правоохранителей, именно Альбашир заложила взрывчатку на улице Истикляль.

[ + – ] В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 пострадали

В обращении к суду Альбашир заявила, что установила контакт с террористами через своего бойфренда в 2017 году, пишет агентство.

Альбашир утверждала, что получил указание от "Курдской народной самообороны" поехать в Турцию.

Следователи изучили кадры, снятые камерами видеонаблюдения в день теракта на улице Истикляль. По данным Anadolu, на них видно, как Альбашир подъехала к площади Таксим на автомобиле, а затем отправилась за покупками в магазин.

Камеры также зафиксировали, как другой подозреваемый в теракте Биляль Хассан вышел из авто с сумкой в ​​руке, сел на заднее сиденье и после инцидента исчез. После выезда машины с площади Таксим, Альбашир зашла в магазин.

Ожидается, что дату судебного разбирательства по делу назначат после подготовки прокурорами обвинительного заключения. Это может занять месяцы, отметило агентство Associated Press.

Напомним, что взрыв прогремел рядом с консульством РФ в Стамбуле. Погибли 6 человек, еще 53 пострадали. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что 4 человека скончались на месте, а еще 2 — в больнице.

Министерство внутренних дел Турции намекала на причастность США к теракту. Турецкая сторона отвергла соболезнования американского посольства.

Вечером в Стамбуле 15 ноября прогремел еще один взрыв, инцидент произошел в историческом центре в районе Фатих.