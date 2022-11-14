Турция намекнула на то, что к теракту в Стамбуле могут быть причастны США: что известно (фото)

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал имя подозреваемой женщины. Предполагаемой террористкой оказалась гражданка Сирии.

Related video

В Министерстве внутренних дел Турции намекнули, что США могут быть причастны к теракту на центральной улице Стамбула Истикляль 13 ноября. Об этом глава профильного министерства Сулейман Сойлу написал на своей официальной странице в Твиттере.

Своим сообщением Сойлу отреагировал на соболезнования Министерство иностранных дел США по поводу гибели людей в результате теракта 13 ноября.

"Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнования посольства США. Мы не настроены враждебно против кого-то", — сказал министр.

Кроме того Сойлу раскритиковал соболезнование дипломатического представительства США, отметив, что его можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта.

Подозреваемая в организации теракта в Стамбуле: кто она

МВД Турции возложило ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана и ее сирийский филиал Демократический Союз.

По словам представителей Управления безопасности Стамбула, взрыв на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии, которая была направлена из сирийского города Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Сулейман Сойлу уже даже назвал имя подозреваемой. Это Ахлам Альбашир.

По словам главы МВД Турции, вычислить подозреваемую удалось после того, как полицейские оперативно изучили видеозаписи с 1200 камер наблюдения, провели рейды по 21 адресу и задержали 46 подозреваемых.

"Если бы мы не поймали нападавшую, она бы бежала в Грецию", — отметил Сойлу.

[ + – ] Ахлам Альбашир подозревают в совершении взрыва в Стамбуле 13 ноября

Теракт в Стамбуле 13 октября: что известно

Взрыв прогремел в воскресенье, 13 октября в16:13 по местному времени на пешеходной улице Истикляль (İstiklal Caddesi) в районе Бейоглу Стамбула. Это одна из самых популярных торговых улиц Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 пострадавших.

Также Эрдоган отметил, что четыре человека скончались на месте, еще двое умерли от полученных ранений в больнице. Не исключено, что количество жертв возрастет.

Турецкие СМИ уже сообщили, что есть видео, на котором видна женщина. Она сначала сидит на скамейке, а потом встает, оставив сумку, через три минуты раздается взрыв.

Напомним, возле консульства РФ в Стамбуле прогремел взрыв. Ко взрыву в турецком городе мог быть причастен террорист-смертник. Также есть информация о детонации сумки со взрывчаткой, передают СМИ.

Фокус также писал, что в период с 2015 по 2017 год Турция пострадала от серии смертоносных взрывов, совершенных группировкой "Исламское государство" и курдскими группировками, объявленными вне закона на территории государства.