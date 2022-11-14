Туреччина натякнула на те, що до теракту в Стамбулі можуть бути причетні США: що відомо (фото)

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу назвав ім'я підозрюваної жінки. Передбачуваною терористкою виявилася громадянка Сирії.

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У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини натякнули, що США можуть бути причетні до теракту на центральній вулиці Стамбула Істікляль 13 листопада. Про це глава профільного міністерства Сулейман Сойлу написав на своїй офіційній сторінці у Твіттері.

Своїм повідомленням Сойлу відреагував на співчуття Міністерства закордонних справ США щодо загибелі людей внаслідок теракту 13 листопада.

"Ми отримали адресоване нам послання, але ми не приймаємо та відкидаємо співчуття посольства США. Ми не налаштовані вороже проти когось", — сказав міністр.

Крім того, Сойлу розкритикував співчуття дипломатичного представництва США, зазначивши, що його можна оцінити так, ніби вбивця одним з перших прийшов на місце теракту.

Підозрювана в організації теракту у Стамбулі: хто вона

МВС Туреччини поклало відповідальність за теракт на Робітничу партію Курдистану та її сирійську філію Демократичний Союз.

За словами представників Управління безпеки Стамбула, вибух на центральній вулиці Стамбула Істікляль вчинила громадянка Сирії, яка була направлена із сирійського міста Кобані та пов'язана із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану.

Сулейман Сойлу навіть назвав ім'я підозрюваної. Це Ахлам Альбашир.

За словами глави МВС Туреччини, виявити підозрювану вдалося після того, як поліція оперативно вивчила відеозаписи з 1200 камер спостереження, провели рейди за 21 адресою та затримали 46 підозрюваних.

"Якби ми не спіймали нападника, вона бігла б до Греції", — зазначив Сойлу.

[ + – ] Ахлам Альбашир підозрюють у скоєнні вибуху у Стамбулі 13 листопада

Теракт у Стамбулі 13 жовтня: що відомо

Вибух пролунав у неділю, 13 жовтня о 16:13 за місцевим часом на пішохідній вулиці Істікляль (İstiklal Caddesi) у районі Бейоглу Стамбула. Це одна із найпопулярніших торгових вулиць Стамбула.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про шість загиблих та 53 постраждалих.

Також Ердоган зазначив, що чотири особи померли на місці, ще двоє померли від отриманих поранень у лікарні. Не відкидають, що кількість жертв зросте.

Турецькі ЗМІ вже повідомили, що є відео, на якому видно жінку. Вона спочатку сидить на лавці, а потім встає, залишивши сумку, за три хвилини лунає вибух.

Нагадаємо, біля консульства РФ у Стамбулі пролунав вибух. До вибуху в турецькому місті міг бути причетний терорист-смертник. Також є інформація про детонацію сумки із вибухівкою, передають ЗМІ.

Фокус також писав, що в період з 2015 по 2017 рік Туреччина постраждала від серії смертоносних вибухів, скоєних угрупуванням "Ісламська держава" та курдськими угрупованнями, оголошеними поза законом на території держави.