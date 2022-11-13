6 загиблих та 53 поранених: вибух у Стамбулі кваліфікували як теракт (фото, відео)

Попередньо українців серед постраждалих немає. Президент Зеленський вже висловив співчуття турецькому народові.

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Кількість жертв від вибуху, який стався на одній із найжвавіших вулиць Стамбула, зросла. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про шість загиблих та 53 постраждалих. Про це повідомляє Yeni Safak.

Нагадаємо, вибух стався о 16:13 за місцевим часом на пішохідній вулиці Істікляль (İstiklal Caddesi) в районі Бейоглу Стамбула. Це одна із найпопулярніших торгових вулиць Стамбула. На ній будь-коли повно людей.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав інцидент "мерзенним нападом" і заявив, що винних буде покарано.

У телевізійній заяві він сказав: "Наш народ має бути впевненим, що винні в інциденті на вулиці Істікляль зазнають заслуженого покарання. Наскільки мені відомо, в інциденті брала участь жінка".

Обережно. Фото 18+

[ + – ] Перші фото, зроблені після вибуху у Стамбулі Фото: Соцсети [ + – ] Перші фото, зроблені після вибуху у Стамбулі Фото: Соцсети

Також Ердоган зазначив, що чотири особи померли на місці, ще двоє померли від отриманих поранень у лікарні. Не виключено, що кількість жертв зросте.

Турецькі ЗМІ вже повідомили, що є відео, на якому видно жінку, яка спочатку сидить на лавці, а потім встає, залишивши сумку, за три хвилини лунає вибух.

Генеральна прокуратура Стамбула вже кваліфікувала вибух як терористичний акт.

Вулиця Істікляль була закрита поліцією для в'їзду та виїзду. Тих, хто перебував на вулиці в момент вибуху, евакуювали з району. Також зараз спостерігаються затори на в'їзді та виїзді зі Стамбула.

Було вибито вітрини багатьох магазинів на вулиці. Містяни, вражені вибухом, сховалися в довколишніх магазинах.

Світовий кримінальний суд Стамбула заборонив трансляцію всіх новин, пов'язаних із вибухом. "У зв'язку із вибухом у Стамбулі накладено заборону на трансляцію. Це доводиться до відома всіх наших медіа-організацій", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, українців серед постраждалих немає. Відомо, що вибух стався неподалік російського консульства.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу через теракт у Стамбулі.

[ + – ] Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу Фото: Скриншот

"Біль дружнього турецького народу — наш біль", — написав український президент у Twitter.

Нагадаємо, 18 квітня у Стамбулі стався потужний вибух. Він прогримів у районі Бейоглу "в підземних кабельних спорудах". Постраждали 11 людей.