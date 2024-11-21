У Дніпрі пролунали потужні вибухи: у небо злітав МіГ-31К, що відомо

Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, яка летіла у напрямку Дніпра.

Близько 5:20 ранку 21 листопада у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів. Про це повідомило "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Водночас перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про небезпеку застосування аеробалістичного озброєння через зліт МіГ-31К.

"Швидкісна ціль у напрямку Дніпра зі сходу", — зазначалось у повідомленні.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок можливого російського удару не було.

Нагадаємо, надвечір 18 листопада РФ запустила по Запоріжжю рекордну кількість "шахедів".

20 листопада повідомлялось, що РФ може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС-26 "Рубіж".