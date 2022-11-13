6 погибших и 53 раненных: взрыв в Стамбуле квалифицировали как теракт (фото, видео)

Предварительно, украинцев среди пострадавших нет. Президент Зеленский уже выразил соболезнования турецкому народу.

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Количество жертв от взрыва, который произошел на одной из самых оживленных улиц Стамбула, возросло. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 пострадавших. Об этом сообщает Yeni Safak.

Напомним, взрыв произошел в 16:13 по местному времени на пешеходной улице Истикляль (İstiklal Caddesi) в районе Бейоглу Стамбула. Это одна из самых популярных торговых улиц Стамбула. На ней в любое время полно народа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал инцидент "гнусным нападением" и заявил, что виновные будут наказаны.

В телевизионном заявлении он сказал: "Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истикляль понесут заслуженное наказание. Насколько мне известно, в инциденте участвовала женщина".

Осторожно. Фото 18+

[ + – ] Первые фото, сделанные после взрыва в Стамбуле Фото: Соцсети [ + – ] Первые фото, сделанные после взрыва в Стамбуле Фото: Соцсети

Также Эрдоган отметил, что четыре человека скончались на месте, еще двое умерли от полученных ранений в больнице. Не исключено, что количество жертв возрастет.

Турецкие СМИ уже сообщили, что есть видео, на котором видна женщина, которая сначала сидит на скамейке, а потом встает, оставив сумку, через три минут раздается взрыв.

Генеральная прокуратура Стамбула уже квалифицировала взрыв как террористический акт.

Улица Истикляль была закрыта полицией для въезда и выезда. Те, кто находился на улице в момент взрыва, были эвакуированы из района. Также сейчас наблюдаются пробки на въезде и выезде из Стамбула.

Были выбиты витрины многих магазинов на улице. Горожане, потрясенные взрывом, укрылись в близлежащих магазинах.

Мировой уголовный суд Стамбула запретил трансляцию всех новостей, связанных со взрывом. "В связи со взрывом в Стамбуле наложен запрет на трансляцию. Это доводится до сведения всех наших медиа-организаций", — говорится в сообщении.

По информации Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди пострадавших нет. Известно, что взрыв произошел неподалеку от российского консульства.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле.

[ + – ] Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу Фото: Скриншот

"Боль дружественного турецкого народа – наша боль", — написал украинский президент в Twitter.

Напомним, 18 апреля в Стамбуле произошел мощный взрыв. Он прогремел в районе Бейоглу "в подземных кабельных сооружениях". Пострадали 11 человек.