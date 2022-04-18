В Стамбуле прогремел мощный взрыв, пострадали 10 человек

Взрыв произошел в районе Бейоглу, в подземных кабельных сооружениях.

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В понедельник, 18 апреля, в Стамбуле произошел мощный взрыв. Из здания, которое заволокло дымом, проводят эвакуацию. Об этом сообщает Sabah.

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По данным издания, взрыв прогремел в районе Бейоглу, "в подземных кабельных сооружениях".

Взрывное устройство сработало возле 75-го полицейского участка, в результате по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Турция проводит свою военную операцию в северной части Ирака против Рабочей партии Курдистана. По укрытиям, бункерам, туннелям и пещерам наносятся удары. Задействуется самолеты, вертолеты и БПЛА. Представители турецкого руководства сообщают, что подобные военные действия достигли целей. Сообщается, что официальная Анкара таким образом намеревается обезопасить себя от террористической угрозы.

Напомним, что власти Турции и Румынии обезвреживают дрейфующие мины в Черном море. Одна из мин была обезврежена в районе Босфора.

Ранее Фокус сообщал, представители Турции ждут "зеленого света" от России и Украины, чтобы начать эвакуацию жителей Мариуполя. В Минобороны Турции предложили свою помощь в эвакуации.