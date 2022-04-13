Турция ожидает "зеленого света" от России и Украины, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя

По информации главы Минобороны Турции Хулуси Акара, в ближайшие дни Турция ожидает положительных сдвигов в переговорах с Россией и Украиной об эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

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Сегодня во время брифинга после заседания турецкого правительства министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что Турция делает все необходимое для эвакуации мирных жителей из разрушенного российскими оккупантами Мариуполя. Обещанные корабли выделены, и Турция постоянно находится на связи с министерствами обороны России и Украины, ожидая в ближайшие дни положительных сдвигов в этом жизненноважном вопросе. Его слова приводит турецкое информагентство Анадолу.

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"Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины. Мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации, включая размещение кораблей. Ожидаем некоторых положительных сдвигов в этом отношении в ближайшие дни", — сказал Хулуси Акар.

По словам главы Минобороны Турции, гуманитарная ситуация в Мариуполе сильно ухудшилась в последнее время. Турция делает все возможное, чтобы помочь эвакуировать мирных жителей. Однако ситуацию осложняет тот факт, что часть Мариуполя находится под контролем России, а другая часть — под контролем Украины. "В результате мы стремимся реализовать все, что необходимо сделать в гуманитарном плане", — подчеркнул Хулуси Акар.

Министр обороны также ответил на вопросы журналистов о минах, обнаруженных в Черном море. Министр сазал, что у Турции достаточно возможностей для решения этой проблемы. Правительство внимательно следит за развитием событий, а соответствующие службы немедленно реагируют на любые уведомления по этому вопросу.

"Каждое сообщение тщательно оценивается. После обнаружения мин они выводятся в безопасную зону и обезвреживаются без ущерба для окружающей среды", — сказал глава Минобороны Турции.

Как писал ранее Фокус, Турция готова выделить суда для эвакуации мирных жителей и раненных из Мариуполя по морю. Для этого турецкое Минобороны ведет активные переговоры с Украиной и Россией по поводу безопасного выхода турецких кораблей из украинских портов.