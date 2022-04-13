Туреччина очікує "зеленого світла" від Росії та України, щоб евакуювати людей із Маріуполя

За інформацією голови Міноборони Туреччини Хулусі Акара, найближчими днями Туреччина очікує на позитивні зрушення в переговорах із Росією та Україною про евакуацію мирних жителів із Маріуполя.

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Сьогодні під час брифінгу після засідання турецького уряду міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив журналістам, що Туреччина робить все необхідне для евакуації мирних жителів зі зруйнованого російськими окупантами Маріуполя. Обіцяні кораблі виділені, і Туреччина постійно перебуває у зв'язку з міністерствами оборони Росії та України, очікуючи найближчими днями позитивних зрушень у цьому життєво важливому питанні. Його слова наводить турецька інформагенція Анадолу.

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"Ми знаходимося в постійному контакті з міністерствами оборони Росії та України. Ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації, враховуючи розміщення кораблів. Чекаємо на деякі позитивні зрушення щодо цього найближчими днями", — сказав Хулусі Акар.

За словами голови Міноборони Туреччини, гуманітарна ситуація у Маріуполі сильно погіршилася останнім часом. Туреччина робить все можливе, щоб допомогти евакуювати мирних жителів. Проте ситуацію ускладнює той факт, що частина Маріуполя перебуває під контролем Росії, а інша частина — під контролем України. "Зрештою ми прагнемо реалізувати все, що необхідно зробити у гуманітарному плані", — наголосив Хулусі Акар.

Міністр оборони також відповів на запитання журналістів щодо мін, виявлених у Чорному морі. Міністр сказав, що Туреччина має достатньо можливостей для вирішення цієї проблеми. Уряд уважно стежить за розвитком подій, а відповідні служби негайно реагують на будь-які повідомлення щодо цього питання.

"Кожне повідомлення ретельно оцінюється. Після виявлення мін вони виводяться в безпечну зону та знешкоджуються без шкоди для довкілля", — сказав глава Міноборони Туреччини.

Як писав раніше Фокус, Туреччина готова виділити судна для евакуації мирних жителів і поранених із Маріуполя морем. Для цього турецьке Міноборони веде активні переговори з Україною та Росією щодо безпечного виходу турецьких кораблів з українських портів.