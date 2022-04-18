У Стамбулі прогримів потужний вибух, постраждали 10 осіб

Вибух стався у районі Бейоглу, у підземних кабельних спорудах.

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У понеділок, 18 квітня, у Стамбулі стався сильний вибух. З будівлі, яку затягнуло димом, проводять евакуацію. Про це повідомляє Sabah.

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За даними видання, вибух пролунав у районі Бейоглу, "у підземних кабельних спорудах".

Вибуховий пристрій спрацював біля 75-ї поліцейської дільниці, внаслідок щонайменше 10 осіб отримали поранення.

Туреччина проводить свою військову операцію у північній частині Іраку проти Робочої партії Курдистану. По укриттях, бункерах, тунелях і печерах наносяться удари. Задіяні літаки, вертольоти і БПЛА. Представники турецького керівництва повідомляють, що подібні воєнні дії досягли цілей. Повідомляється, що офіційна Анкара у такий спосіб має намір убезпечити себе від терористичної загрози.

Нагадаємо, що влада Туреччини та Румунії знешкоджує міни, що дрейфують у Чорному морі. Одна з мін була знешкоджена у районі Босфору.

Раніше Фокус повідомляв, представники Туреччини чекають "зеленого світла" від Росії та України, щоб розпочати евакуацію жителів Маріуполя. У Міноборони Туреччини запропонували свою допомогу в евакуації.