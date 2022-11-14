Курдская рабочая партия отрицает причастность к теракту в Стамбуле, — The Guardian

По словам журналистов, руководители вооруженного крыла РПК заявили, что их действия не направлены против гражданских лиц.

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Турецкие власти возложили ответственность за взрыв на центральной улице Стамбула на курдских боевиков. Однако вооруженное крыло Рабочей партии Курдистана (РПК) отрицает какую-либо причастность к теракту в Стамбуле, пишет британское издание The Guardian.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу вскоре после взрыва заявил, что теракт был спланирован в городе с курдским населением на севере Сирии, обвинив в этом боевиков из РПК и Отрядов народной обороны (YPG).

"По нашей оценке, приказ о смертоносной террористической атаке поступил из Айн-аль-Араба на севере Сирии, где находится сирийская штаб-квартира РПК/YPG", — сказал он.

Но руководители РПК и штаб Центра народной обороны (HSM) категорически отвергают обвинения турецких властей.

"Мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, и общественности хорошо известно, что мы не нацелены непосредственно на гражданских лиц и не одобряем действий, направленных против гражданских лиц", — цитируют журналисты заявление штаба РПК.

Ранее турецкие власти назвали имя главной подозреваемой в теракте — Ахлам Албашир, которую уже задержали правоохранители. Силовики сообщили, что она прошла подготовку в террористической организации "Партия демократический союз" (PYD) в качестве сотрудника специальной разведки.

Исходя из того, что PYD, по словам журналистов, является частью Сирийских демократических сил, которых поддерживает США в борьбе против Исламского государства на севере Сирии, турецкая сторона намекнула, что к теракту могут быть причастны и Соединенные штаты.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле рядом с российским консульством прогремел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще 53 пострадали.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, четыре человека скончались на месте, еще двое умерли от полученных ранений в больнице.