Курдська робоча партія заперечує причетність до теракту в Стамбулі, — The Guardian

За словами журналістів, керівники озброєного крила РПК заявили, що їх дії не спрямовані проти цивільних осіб.

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Турецька влада поклала відповідальність за вибух на центральній вулиці Стамбула на курдських бойовиків. Проте озброєне крило Робочої партії Курдистану (РПК) заперечує будь-яку причетність до теракту в Стамбулі, пише британське видання The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу незабаром після вибуху заявив, що теракт був спланований у місті з курдським населенням на півночі Сирії, звинувативши у цьому бойовиків з РПК та Загонів народної оборони (YPG).

"За нашою оцінкою, наказ про смертоносну терористичну атаку надійшов з Айн-аль-Араба на півночі Сирії, де знаходиться сирійська штаб-квартира РПК/YPG", — сказав він.

Але керівники РПК та штаб Центру народної оборони (HSM) категорично відкидають звинувачення турецької влади.

"Ми не маємо жодного стосунку до цього інциденту, і громадськості добре відомо, що ми не націлені безпосередньо на цивільних осіб і не схвалюємо дій проти цивільних осіб", — цитують журналісти заяву штабу РПК.

Раніше турецька влада назвала ім'я головної підозрюваної в теракті — Ахлам Албашир, яку вже затримали правоохоронці. Силовики повідомили, що вона пройшла підготовку в терористичній організації "Партія демократичний союз" (PYD) як співробітник спеціальної розвідки.

Виходячи з того, що PYD, за словами журналістів, є частиною Сирійських демократичних сил, яких підтримує США у боротьбі проти Ісламської держави на півночі Сирії, турецька сторона натякнула, що до теракту можуть бути причетні Сполучені штати.

Нагадаємо, 13 листопада на пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі поряд із російським консульством пролунав вибух, унаслідок якого загинули шестеро людей, ще 53 постраждали.

За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, чотири людини померли на місці, ще двоє померли від отриманих поранень у лікарні.