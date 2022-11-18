У Туреччині заарештували 17 людей, підозрюваних у причетності до теракту у Стамбулі

Турецька влада звинувачує у вибуху заборонену в країні "Робітничу партію Курдистану" і пов'язані з нею угруповання. Головна підозрювана сирійка Ахлам Альбашир, її допитували близько 5 годин.

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Турецький суд заарештував 17 осіб, яких підозрюють у причетності до теракту на центральній вулиці Істікляль у Стамбулі 13 листопада. Про це повідомило турецьке держагентство Anadolu.

Загалом у справі затримали 51 особу, заарештованих звинуватили у посяганні на цілісність держави, умисних вбивствах та замахах на вбивства.

Суд звільнив 3 попередньо ув'язнених підозрюваних та ухвалив депортувати з Туреччини 29 осіб, затриманих у зв'язку з терактом.

Турецька влада звинуватила у вибуху заборонену в країні "Робітничу партію Курдистану" (РПК) та пов'язані з нею курдські угруповання. Групи курдських бойовиків заперечували причетність до теракту.

Головну підозрювану сирійку, на ім'я Ахлам Альбашир прокурори допитували близько 5 годин. За даними турецьких правоохоронців, саме Альбашир заклала вибухівку на вулиці Істікляль.

[ + – ] Внаслідок вибуху загинули 6 людей, ще 53 постраждали

У зверненні до суду Альбашир заявила, що встановила контакт із терористами через свого бойфренда у 2017 році, пише агентство.

Альбашир стверджувала, що отримав вказівку від "Курдської народної самооборони" поїхати до Туреччини.

Слідчі вивчили кадри, зняті камерами відеоспостереження у день теракту на вулиці Істікляль. За даними Anadolu, на них видно, як Альбашир під'їхала до площі Таксім на автомобілі, а потім вирушила за покупками до магазину.

Камери також зафіксували, як інший підозрюваний у теракті Біляль Хассан вийшов з авто з сумкою у руці, сів на заднє сидіння і після інциденту зник. Після виїзду машини з площі Таксім Альбашир зайшла до магазину.

Очікується, що дату судового розгляду у справі призначать після підготовки прокурорами обвинувального висновку. Це може тривати місяці, зазначило агентство Associated Press.

Нагадаємо, що вибух пролунав поряд з консульством РФ у Стамбулі. Загинули 6 людей, ще 53 постраждали. Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що 4 особи померли на місці, а ще 2 — у лікарні.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини натякало на причетність США до теракту. Турецька сторона відкинула співчуття американського посольства.

Увечері у Стамбулі 15 листопада пролунав ще один вибух, інцидент стався в історичному центрі в районі Фатіх.