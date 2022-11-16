Згоріли п'ять машин: у Стамбулі пролунав ще один вибух (відео)

Спочатку ЗМІ повідомили, що вибухнув замінований автомобіль, проте пізніше з'явилася інформація, що причиною інциденту могла стати технічна несправність авто.

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У Стамбулі ввечері 15 листопада пролунав ще один вибух. На цей раз інцидент стався в історичному центрі в районі Фатіх, де, за інформацією видання Haber Turk, згоріли п'ять автомобілів. За даними журналістів, вибухнув замінований автомобіль.

Повідомляється, що водій одного автомобіля зауважив, що з його машини піднімається дим, став на узбіччя та попросив допомоги в оточення. Але полум'я перекинулося ще на чотири автомобілі, припарковані на узбіччі. Внаслідок займання авто стався вибух, через що одна з будівель і банкомат отримали пошкодження.

На місце пожежі виїхала велика кількість рятувальників, які локалізували спалах автомобілів, а також загасили пожежу в сусідній будівлі.

Інформації про загиблих і постраждалих не надходило. Причину займання транспортних засобів поки не оголошують, але журналісти видання Sozcu повідомляють, що нею стала технічна несправність однієї з машин.

"Під час руху з'явився запах дизельного палива. Я зупинив його машину, щоб зняти гроші в банкоматі. Я перевірив, чи працюватиме він знову, перш ніж іти до банкомату. Тим часом автомобіль почав загорятися. Я вийшов. Вогонь також перекинувся на інші транспортні засоби", — розповів власник авто.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі на одній із центральних вулиць стався вибух, внаслідок якого загинуло шестеро людей і понад 50 осіб отримали поранення. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав інцидент "мерзенним нападом" і заявив, що винних покарають.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу незабаром після вибуху заявив, що теракт був спланований у місті з курдським населенням на півночі Сирії, звинувативши в цьому Робочу партію Курдистану. У відповідь керівництво РПК відкинуло звинувачення та заявило про свою непричетність до вибуху в Стамбулі.