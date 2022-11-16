Сгорело пять машин: в Стамбуле прогремел еще один взрыв (видео)

Сперва СМИ сообщили, что взорвался заминированный автомобиль, однако позже появилась информация, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность авто.

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В Стамбуле вечером 15 ноября прогремел еще один взрыв. В этот раз инцидент произошел в историческом центре в районе Фатих, где по информации издания Haber Turk, сгорели пять автомобилей. По сведениям журналистов, взорвался заминированный автомобиль.

Сообщается, что водитель одного автомобиля заметил, что из его машины поднимается дым, встал на обочину и попросил помощи у окружающих. Но пламя перекинулось еще на четыре автомобиля, которые были припаркованы на обочине. В результате возгорания авто произошел взрыв, из-за чего одно из зданий и банкомат получили повреждения.

На место пожара выехало большое количество спасателей, которые локализовали возгорание автомобилей, а также потушили пожар в соседнем здании.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Причина возгорания транспортных средств пока не оглашается, но журналисты издания Sozcu сообщают, что ею стала техническая неисправность одной из машин.

"Во время движения появился запах дизельного топлива. Я остановил его машину, чтобы снять деньги в банкомате. Я проверил, будет ли он работать снова, прежде чем идти к банкомату. Тем временем автомобиль начал загораться. Я вышел. Огонь также перекинулся на другие транспортные средства", — рассказал владелец авто.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на одной из центральных улиц произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и более 50 человек получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал инцидент "гнусным нападением" и заявил, что виновные будут наказаны.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу вскоре после взрыва заявил, что теракт был спланирован в городе с курдским населением на севере Сирии, обвинив в этом Рабочую партию Курдистана. В ответ руководство РПК отвергли обвинения и заявили о своей непричастности к взрыву в Стамбуле.