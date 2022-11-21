Не виконали угод: Ердоган звинуватив РФ у початку військової операції у Сирії

Турецький лідер нагадав, що згідно з домовленістю 2019 року Росія несе відповідальність за забезпечення безпечної зони у прикордонному регіоні з Туреччиною. Проте Москва не виконала своїх обіцянок.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок дав сигнал про проведення наземної операції на півночі Іраку та півночі Сирії щодо усунення терористичної загрози з боку воєнізованих формувань курдів. За його словами, одна з причин початку військових дій полягає в тому, що Росія не виконала свою частину угод щодо "знищення терористів на півночі Іраку та Сирії". Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Турецький лідер зазначив, що влада країни змусить відповісти за теракт, який стався в Стамбулі 13 листопада.

"Як ми вже говорили раніше, якщо хтось порушить спокій нашої країни та земель, ми змусимо його заплатити за це", — заявив Ердоган.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювала Туреччина цю операцію з Росією та США, Ердоган сказав, що розмови з лідерами двох країн з цього питання він не мав, проте він нагадав, що існує угода між Анкарою та Москвою щодо очищення від бойовиків курдських формувань YPG (Загони народної самооборони) та РПК (Робітнича партія Курдистану).

"На них лежала відповідальність за очищення цього району від терористів. На жаль, попри те, що ми багато разів нагадували їм про це, вони цього не зробили", — наголосив Ердоган.

Турецький президент додав, що США та Росія не виконали своїх зобов'язань щодо забезпечення такої безпечної зони у прикордонному регіоні, після того, як у жовтні 2019 року РФ висловила готовність витіснити терористичне угруповання з Таль-Ріфаату та Манбіджу після досягнення відповідної угоди.

"Попри наші неодноразові попередження Росії, яка згідно з нашою сочинською домовленістю 2019 року несе відповідальність за знищення терористів на півночі Іраку та Сирії, Москва відмовляється виконувати свій обов'язок", — заявив Ердоган.

Нагадаємо, 21 листопада по турецькому місту Каркамиш було завдано ракетного удару з боку Сирії. За інформацією каналу CNN Turk, сили YPG і PPK випустили по місту п'ять ракет, внаслідок чого загинуло двоє людей. Удари пролунали після того, як турецькі війська розпочали військову операцію в Сирії й залучили в ній близько 70 літаків, які завдали удару по базах курдів.