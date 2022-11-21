Не выполнили соглашений: Эрдоган обвинил РФ в начале военной операции в Сирии

Турецкий лидер напомнил, что согласно договоренности 2019 года Россия несет ответственность за обеспечение безопасной зоны в приграничном регионе с Турцией. Однако Москва не выполнила своих обещаний.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник дал сигнал о проведении наземной операции на севере Ирака и севере Сирии по устранению террористической угрозы со стороны военизированных формирований курдов. По его словам, одна из причин начала военных действия заключается в том, что Россия не выполнила свою часть соглашений по "уничтожению террористов на севере Ирака и Сирии". Об этом сообщает турецкой издание Daily Sabah.

Турецкий лидер отметил, что власти страны заставят ответить за теракт, который произошел в Стамбуле 13 ноября.

"Как мы уже говорили ранее, если кто-то нарушит покой нашей страны и земель, мы заставим его заплатить за это", — заявил Эрдоган.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Турция эту операцию с Россией и США, Эрдоган сказал, что разговора с лидерами двух стран по этому вопросу у него не было, однако он напомнил, что существует соглашения между Анкарой и Москвой по очистке от боевиков курдских формирований YPG (Отряды народной самообороны) и PPK (Рабочая партия Курдистана).

"На них лежала ответственность за очистку этого района от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали", — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по обеспечению такой безопасной зоны в приграничном регионе, после того, как в октябре 2019 года РФ выразила готовность вытеснить террористическую группировку из Таль-Рифаата и Манбиджа после достижения соответствующего соглашения.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг", — заявил Эрдоган.

Напомним, 21 ноября по турецкому городу Каркамыш был нанесен ракетный удар со стороны Сирии. По информации канала CNN Turk, силы YPG и PPK выпустили по городу пять ракет, в результате чего погибли два человека. Удары последовали после того, как турецкие войска начали военную операцию в Сирии и задействовали в ней около 70 самолетов, которые нанесли удар по базам курдов.