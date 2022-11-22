"Воздухом не ограничимся": Эрдоган пригрозил наземной военной операцией в Сирии (фото)

Анкара начала военную операцию "Коготь-меч" против "Рабочей партии Курдистана". Реджеп Эрдоган уверен, что курдские базы используются для подготовки терактов в Турции.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать наземную операцию в Сирии после авиаударов Анкары по курдским позициям и ответного ракетного удара по Турции. Об этом сообщило агентство AFP.

"Нет никаких сомнений в том, что эта операция будет ограничена только воздушной операцией", — сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь в Турцию из Катара после посещения церемонии открытия Чемпионата мира по футболу.

Турецкое министерство обороны и начальник Генштаба вместе будут решать, какой уровень силы следует использовать, продолжил он.

[ + – ] Турция объявила о начале военной операции в Сирии и Ираке Фото: dailysabah.com

"Мы уже предупреждали, что заставим заплатить тех, кто нарушает нашу территорию", — заметил Эрдоган.

Анкара заявила, что курдские базы используются для террористических атак в Турции. По данным президента Турции, 70 самолетов и беспилотников пролетели на 140 километров в северный Ирак и на 20 километров в северную Сирию и нанесли авиаудары в выходные дни.

Реджеп Эрдоган сказал, что у него не было предварительных дискуссий ни с президентом США Джо Байденом, ни с президентом России Владимиром Путиным по поводу наземной операции.

"Обезвреживание этих террористических организаций, их уничтожение — это неотъемлемый долг наших сил безопасности. Это не ограничится только воздушной кампанией", — заявил Эрдоган.

Операция Турции "Коготь-меч" против Рабочей партии Курдистана

Реджеп Тайип Эрдоган после саммита G20 в Индонезии приказал начать операцию "Коготь-меч" против "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

Военные действия проводятся на севере Сирии и Ирака.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар руководит этой военно-воздушной операцией, которая направлена на ликвидацию террористической угрозы. Турция, по заявлению властей, стремится предотвратить теракты на территории страны и обеспечить безопасность границ.

[ + – ] Началу операции Анкары предшествовал теракт в центре Стамбула.

Начало военной операции на севере Сирии Эрдоган связал с невыполнением России ряда обязательств по ликвидации террористов по соглашению от 2019 года в Сочи, пишет издание Daily Sabah.

Соглашение предусматривало содействие российской военной полиции и сирийской пограничной службы по выводу подразделений курдских отрядов самообороны от границы с Турцией.

"Они были обязаны очистить территорию от террористов. Несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать и примем меры против террористов", — говорил турецкий глава.

Отметим, что началу операции Анкары предшествовал теракт в центре Стамбула. В результате взрыва погибли 6 человек и более 80 пострадали.

После этого турецкий город Каркамыш обстреляли ракетами из Сирии — члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" выпустили 5 снарядов.