"Воздухом не ограничимся": Эрдоган пригрозил наземной военной операцией в Сирии (фото)
Анкара начала военную операцию "Коготь-меч" против "Рабочей партии Курдистана". Реджеп Эрдоган уверен, что курдские базы используются для подготовки терактов в Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать наземную операцию в Сирии после авиаударов Анкары по курдским позициям и ответного ракетного удара по Турции. Об этом сообщило агентство AFP.
"Нет никаких сомнений в том, что эта операция будет ограничена только воздушной операцией", — сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь в Турцию из Катара после посещения церемонии открытия Чемпионата мира по футболу.
Турецкое министерство обороны и начальник Генштаба вместе будут решать, какой уровень силы следует использовать, продолжил он.
"Мы уже предупреждали, что заставим заплатить тех, кто нарушает нашу территорию", — заметил Эрдоган.
Анкара заявила, что курдские базы используются для террористических атак в Турции. По данным президента Турции, 70 самолетов и беспилотников пролетели на 140 километров в северный Ирак и на 20 километров в северную Сирию и нанесли авиаудары в выходные дни.
Реджеп Эрдоган сказал, что у него не было предварительных дискуссий ни с президентом США Джо Байденом, ни с президентом России Владимиром Путиным по поводу наземной операции.
"Обезвреживание этих террористических организаций, их уничтожение — это неотъемлемый долг наших сил безопасности. Это не ограничится только воздушной кампанией", — заявил Эрдоган.
Операция Турции "Коготь-меч" против Рабочей партии Курдистана
Реджеп Тайип Эрдоган после саммита G20 в Индонезии приказал начать операцию "Коготь-меч" против "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.
Военные действия проводятся на севере Сирии и Ирака.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар руководит этой военно-воздушной операцией, которая направлена на ликвидацию террористической угрозы. Турция, по заявлению властей, стремится предотвратить теракты на территории страны и обеспечить безопасность границ.
Начало военной операции на севере Сирии Эрдоган связал с невыполнением России ряда обязательств по ликвидации террористов по соглашению от 2019 года в Сочи, пишет издание Daily Sabah.
Соглашение предусматривало содействие российской военной полиции и сирийской пограничной службы по выводу подразделений курдских отрядов самообороны от границы с Турцией.
"Они были обязаны очистить территорию от террористов. Несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать и примем меры против террористов", — говорил турецкий глава.
Отметим, что началу операции Анкары предшествовал теракт в центре Стамбула. В результате взрыва погибли 6 человек и более 80 пострадали.
После этого турецкий город Каркамыш обстреляли ракетами из Сирии — члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" выпустили 5 снарядов.