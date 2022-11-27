Отпор Турции: армия Сирии направила военное подкрепление к Алеппо, – СМИ

По данным журналистов, в район боевых действий доставили 20 танков и бронетранспортеров, а также артиллерию. Еще около 100 грузовиков въехали через погранпереход в курдском регионе Ирака.

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Сирийское военное командование перебросило военное подкрепление и бронетехнику на север и восток Сирии в ответ на воздушные атаки Турции и ее заявления о проведении наземной военной операции. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Подкрепление состоит из почти 100 грузовиков, которые въехали в Сирию через погранпереход Аль-Валид с курдским регионом Ирака. Военные пересекли город Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии и направились к базам США к югу от Хасеке.

Командующий военным альянсом "Сирийские демократические силы" Мазлум Абди подчеркнул, что его силы готовы отразить любую наземную атаку и защитить район.

[ + – ] "Сирийские демократические силы" завили о готовности отразить любую наземную атаку

Постпред США в регионе Николас Грейнджер подтвердил Al Arabiya, что Вашингтон не давал Анкаре согласия на проведение военной операции в Сирии.

РосСМИ со ссылкой на сирийские военные источники пишут о подкреплении и бронетехнике, которые военное командование Сирии перебросило в город Айн-эль-Араб, в 150 км к северо-востоку от Алеппо.

В этот район прибыло не менее 20 танков и бронетранспортеров, артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. Такое решение, по данным источников, приняли после того, как турецкие войска и сирийская вооруженная оппозиция нанесли более 40 артударов по окрестностям Айн-эль-Араба и Телль-Рифаата.

Военная операция Турции в Сирии — Эрдоган не отступает

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на стадионе Неф в Стамбуле заявил, что никто не помешает Турции обеспечивать собственную безопасность. Таким образом он объяснил недавние операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии.

"Турция имеет право на любые действия на территориях, которые она обозначила за пределами и внутри своих границ для обеспечения собственной безопасности", — заявил турецкий лидер.

Эрдоган высказал предположение о скором налаживании отношений Турции и Сирии.

"В ближайшее время, наподобие того, как начался процесс с Египтом, аналогично будет и с Сирией. В политике не бывает обид", — отметил он.

Напомним, что Реджеп Эрдоган грозил началом наземной военной операции в Сирии в ответ на ракетный удар по Турции. Курдские базы, по мнению Анкары, используют для терактов в Турции.

Эрдоган связывал начало военной операции с невыполнением Россией ряда обязательств по ликвидации террористов в Сирии.

Фокус также писал, что военной операции Турции в Сирии предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли 6 человек и более 80 пострадали.