Переговори чи війна: експерт розповів, як Україні та РФ доведеться закінчувати бойові дії

За словами експерта, і Україна, і Росія заявляють про переговори, але продовжують озброюватись та воювати. Так, західні партнери передають Києву сучасне натовське озброєння, тоді як Москва атакує об'єкти української цивільної інфраструктури.

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Росія та Україна одночасно кажуть, що готові до переговорів, але висувають максималістські попередні умови, й одночасно готуються до вирішальної військової битви. Про це заявив політичний оглядач Андреас Клут у Bloomberg.

За словами експерта, наївно думати, що війни вирішуються або дипломатією, або зброєю. Клут послався на слова короля Пруссії XVII століття Фрідріха Великого:

"Дипломатія без зброї — все одно, що музика без інструментів".

Експерт пише, що воєнна ініціатива тепер на боці України. Країна отримує постійний потік сучасної зброї, боєприпасів та іншого спорядження від своїх західних партнерів, а її солдати за рекордно короткі терміни проходять навчання.

Ба більше, як повідомляється, російські війська скоїли масу воєнних злочинів, а тому президент України Володимир Зеленський не може більше йти на радикальні поступки перед Москвою.

Однак, як написав експерт, Україна готова використати дипломатію, щоб завершити війну. Про це свідчить пропозиція Зеленського провести міжнародний мирний саміт під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Щодо Росії, то, як заявив Клут, глава Кремля Володимир Путін стверджує, що відкритий для переговорів, але формулює умови, з якими Україна не погодиться. Путін вимагає, щоб не лише Крим, а й чотири інші українські області, які він анексував, були визнані російськими. Також, на думку оглядача, Путін знову вимагатиме виведення військ НАТО зі Східної Європи.

Клут зазначив, що й Україна, і Росія заявляють про переговори, але продовжують озброюватись і воювати. Так, західні партнери передають Україні сучасне натовське озброєння, тоді як Росія атакує об'єкти української цивільної інфраструктури. Крім того, Москва вихваляється, що готова мобілізувати ще велику кількість солдат.

"Навіть коли дипломати починають складати плани розсаджування за столами для переговорів — поки вони налаштовують інструменти у своїй частині оркестру — на полі бою продовжуватимуть гуркотіти гармати з найзапеклішим крещендо", — написав експерт.

Раніше Фокус писав, що Подоляк заявив, що війна не зупиниться, доки росіяни не видадуть авторів "спецоперації". За словами радника ОП Михайла Подоляка, росіяни, зокрема, мають повернути українцям вкрадену нерухомість у Криму та вивчити сенс поняття міжнародного права.

Ще нагадаємо, що в Німеччині заявили, що Путін думає лише про знищення України, а тому Києву потрібно більше зброї. За словами глави німецького МЗС Анналени Бербок, цьогоріч варто зміцнювати загальноєвропейську єдність, яка зробила Європу сильною у минулому році.