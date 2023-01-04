Війна не зупиниться, допоки росіяни не видадуть авторів "спецоперації", — Подоляк

За словами радника ОП Михайла Подоляка, росіяни, зокрема, мають повернути українцям вкрадену нерухомість у Криму та вивчити сенс поняття міжнародного права.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, за яких можна говорити про припинення війни в Україні. Про це він написав у своєму твітері.

Подоляк зазначив, що для завершення війни росіяни мають повернути українцям нерухомість у Криму та видати відповідальних за воєнні злочини.

"Ніхто не зупинятиметься... поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів "СВО"/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття "міжнародне право", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося про те, що за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки РФ.

1 січня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Росія чудово розуміє безрезультативність ракетних атак на Україну у воєнному плані, проте продовжує це робити навмисно. Він переконаний, що Кремль більше не має жодних військових цілей і спеціально намагається вбити якнайбільше цивільних.