"Війна заради вбивств": у Зеленського попередили, що РФ змінила тактику ударів по Україні

Кремль, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, більше не має жодних військових цілей і спеціально намагається вбити якнайбільше цивільних.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк упевнений, що Росія чудово розуміє безрезультативність ракетних атак на Україну у військовому плані, проте продовжує це робити навмисно.

"Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об'єктів. Війна заради вбивств..." — написав він у Twitter.

Слова Подоляка не здивували його читачів, оскільки багато хто дотримується тієї ж думки, про що пишуть у коментарях:

"Та ні, жодних змін. Вони із самого початку намагалися вбити якнайбільше українців і зробити територію України непридатною для проживання", "Цей факт має зняти будь-які обмеження щодо ведення бойових дій із захисту та звільнення України, не можна обмежувати себе у способах захисту та ударів у відповідь! Затиснути тільки коліна, а не вдарити ґвалтівника в пах – це не спосіб захисту", "Щоб там не заявляли представники РФ, вони почали війну в Україні заради вбивств".

Напередодні Нового року Подоляк звернувся до росіян, записавши відео, де побажав їм невдач у 2023-му.

"Побажайте собі трохи колективного розуму, щоб усвідомити, яка ж ви все-таки мерзота, чому ви повинні програти, чому ви вторглися на чужу територію, принижує інших людей і думаєте, що це пройде безслідно", — заявив він.

Нагадаємо, в останній день 2022 року ЗС РФ знову обстріляли міста України, зокрема Київ. Є загиблі та поранені. Зокрема, уламками травмовано японського журналіста Ватару Секіта, який під час атаки знаходився в центрі української столиці.

Вночі 1 січня російські військові запустили Україною "Шахіди". Українські воїни збили 45 безпілотників.