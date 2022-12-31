"Невдачу гарантуємо": Подоляк звернувся до росіян напередодні Нового року (відео)

Під час звернення радник глави ОП побажав росіянам "трохи колективного розуму" та додав, що вторгнення в Україну зробило громадян РФ "прокаженими XXI століття".

Related video

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк записав відеозвернення до населення Російської Федерації, в якому "побажав" окупантам невдачі у 2023 році. Відповідний відеоролик він розмістив на офіційній сторінці в Telegram.

"Побажайте собі трохи колективного розуму, щоб усвідомити, яка ж ви все-таки мерзота, чому ви повинні програти, чому ви вторглися на чужу територію, принижує інших людей і думаєте, що це пройде безслідно", — сказав радник ОП.

Подоляк назвав окупантів "безмозкими істотами" і вказав на те, що вони вміють лише грабувати та вбивати людей. За його словами, в РФ необхідно впровадити штучний інтелект, щоб він думав та приймав рішення замість людей.

"Інакше ви завжди будете такими, якими ви є. Зачекайте, людство допоможе вам якось впоратися з цією внутрішньою ненавистю", — вважає Подоляк.

[ + – ] Звернення Михайла Подоляка до окупантів

Радник голови ОП також зазначив, що країні-агресорові доведеться відповісти за свої злочини. Подоляк пообіцяв, що злочинці опиняться на лаві підсудних і зазначив, що російським окупантам більше підійшла б "лава прокажених 21 століття".

"Невдачі, вам у 2023 році. Ми вам цю невдачу гарантуємо", — сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 30 грудня Михайло Подоляк також назвав Україну "вироком для Росії". В інтерв'ю українським журналістам радник голови ОП пообіцяв "обнулити" Російську Федерацію наступного року.

Фокус також писав, що 31 грудня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому попередив росіян про наслідки політики Володимира Путіна. За словами українського лідера, президент Росії ховається за спинами своїх військових.