"Україна — це вирок для Росії": у Зеленського пообіцяли "обнулити" РФ у 2023 році (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, через вторгнення в Україну Росія перетворилася на країну-невдаху.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що за час повномасштабної війни в Україні Російська Федерація втратила свої лідерські позиції у світі. Про це він розповів в інтерв'ю каналу "УНІАН".

"Україна – це безумовний вирок для Росії, і це очевидно для всіх уже сьогодні. Сьогодні Росія почувається вкрай незатишно, вона практично втратила всі свої лідерські функції, навіть у рамках цієї горезвісної СНД або ОДКБ і так далі", — вважає радник глави ОП.

Подоляк вказав на те, що в очах світової спільноти РФ тепер виглядає "примітивною країною" та "країною-невдахою". За його словами, Україні вдалося "обнулити" все те, що створювалося у країні-агресорі протягом останніх двадцяти років.

[ + – ] Інтерв'ю Михайла Подоляка

Радник зазначив, що "обнулення" торкнулося пропагандистських наративів Російської Федерації, її корупційної інфраструктури, а також військово-промислової галузі та Збройних сил. Крім того, завдяки Україні вплив РФ на політику західних країн суттєво зменшився.

""Обнуляємо" ось цю всю політичну еліту Росії. Ми це вже робимо. Чи "дообнулимо" ми у 2023? Безумовно", — сказав Михайло Подоляк журналістам.

Він також зазначив, що Україна не зацікавлена у веденні затяжної війни. Подібний сценарій також не вигідний світовій спільноті, оскільки тліючий військовий конфлікт призводить до хаотизації соціальних і політичних відносин, а також до зростання криміналу.

Нагадаємо, що 29 грудня Михайло Подоляк заявив про необхідність створення спеціального трибуналу щодо Російської Федерації. Він наголосив, що країна-агресор має "максимально заплатити" за свої воєнні злочини в Україні.

Фокус також писав, що за словами Михайла Подоляка, Україна не "зупинятиме війну", якщо для цього потрібно віддати території Росії. Про це радник голови ОП написав на своїй сторінці у Twitter 30 грудня.