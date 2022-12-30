"Украина — это приговор для России": у Зеленского пообещали "обнулить" РФ в 2023 году (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, из-за вторжения в Украину Россия превратилась в страну-неудачника.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за время полномасштабной войны в Украине Российская Федерация потеряла свои лидерские позиции в мире. Об этом он рассказал в интервью на канале "УНИАН".

"Украина – это безусловный приговор для России, и это очевидно для всех уже сегодня. Сегодня Россия чувствует себя крайне неуютно, она практически потеряла все свои лидерские функции, даже в рамках вот этого пресловутого СНГ или ОДКБ и так далее", — считает советник главы ОП.

Подоляк указал на то, что в глазах мирового сообщества РФ теперь выглядит "примитивной страной" и "страной-неудачником". По его словам, Украине удалось "обнулить" все то, что создавалось в стране-агрессоре на протяжении последних двадцати лет.

[ + – ] Интервью Михаила Подоляка

Советник отметил, что "обнуление" коснулось пропагандистских нарративов Российской Федерации, ее коррупционной инфраструктуры, а также военно-промышленной отрасли и Вооруженных сил. Кроме того, благодаря Украине, влияние РФ на политику западных стран существенно поубавилось.

""Обнуляем" вот эту всю политическую элиту России. Мы это уже делаем. "Дообнулим" ли мы в 2023? Безусловно", – сказал Михаил Подоляк журналистам.

Он также отметил, что Украина не заинтересована в ведении затяжной войны. Подобный сценарий также не выгоден мировому сообществу, так как тлеющий военный конфликт приводит хаотизации социальных и политических отношений, а также к росту криминала.

Напомним, что 29 декабря Михаил Подоляк заявил о необходимости создания специального трибунала по Российской Федерации. Он подчеркнул, что страна-агрессор должна "максимально заплатить" за свои военные преступления в Украине.

Фокус также писал, что по словам Михаила Подоляка, Украина не будет "останавливать войну", если для этого нужно отдать территории России. Об этом советник главы ОП написал на своей странице в Twitter 30 декабря.